BreakevenLevelBuySellOverall
- Indikatoren
- Dmitry Shmatkov
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 25 November 2025
Der Indikator zeigt separate Break-even-Levels für Short-, Long- und Gesamtpositionen an. Er berücksichtigt alle laufenden Kosten: Swap, Spread, Kommissionen (auch beim Schließen). Der Indikator verfügt über flexible Einstellungen für die Anzeige der Linien, kann eine magische Zahl verwenden und das erforderliche Gewinnniveau für jedes Niveau festlegen.
Liste der Einstellungen:
- Zielgewinn für Kaufgeschäfte: Zielgewinn für Kaufpositionen.
- Zielgewinn für Sell-Trades: Zielgewinn für Sell-Positionen.
- Zielgewinn für Gesamt-Break-Even-Level: Zielgewinn für Gesamt-Break-Even-Punkt.
- Buy-Linie anzeigen: Buy-Linie anzeigen.
- Verkaufslinie anzeigen: Verkaufslinieanzeigen.
- Gesamt-Break-even-Linie anzeigen: Gesamt-Break-even-Linieanzeigen.
- Beschriftungen im Diagrammanzeigen: Beschriftungen im Diagramm anzeigen.
- Beschriftungen verschieben: Beschriftungen im Diagramm verschieben.
- Anzahl der Dezimalstellen:Anzahl der Dezimalstellen.
- Farbe der Kauflinie: Die Farbe der Kauflinie.
- Farbe der Verkaufslinie: Die Farbe der Verkaufslinie.
- Farbe der allgemeinen Break-Even-Linie: Die Farbe der allgemeinen Break-Even-Linie.
- Linientyp: Die Art der Linie (durchgezogen, gepunktet, gestrichelt).
- Linienstärke: Linienstärke (von 1 bis 5 Pixel).
- Magische Zahl zum Filtern von Aufträgen: Möglichkeit, die gewünschten Aufträge auszuwählen und die Break-even-Linie nur für diese zu berechnen (standardmäßig ist der Parameter auf -1 für alle Aufträge gesetzt).
