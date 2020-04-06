Lazy Trader MT4
- Эксперты
- Agus Santoso
- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 января 2026
- Активации: 5
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/133603
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/133604
Lazy Trader EA — умная торговля как у легендарного трейдера
Lazy Trader — это автоматизированный экспертный советник (EA), вдохновленный философией легендарного трейдера — «Пусть рынок работает на вас, а не наоборот». Благодаря расслабленному, но интеллектуальному подходу этот эксперт объединяет стратегии усреднения и хеджирования в одной интегрированной системе, оснащенной динамическими пипсами для адаптации к меняющимся рыночным условиям.
Разработка стратегии:
Lazy Trader не использует сложные технические индикаторы. Этот эксперт фокусируется на управлении позициями и капиталом. Каждая открытая позиция направлена на:
Максимизацию возможностей направления рынка
Поглощение движения цен в условиях диапазона или тренда
Минимизацию риска с помощью пипсов, которые регулируют волатильность
Когда цена движется против направления, советник автоматически регулирует расстояние между позициями (пипс) и размер лота (может быть установлен линейно или экспоненциально). В то же время система хеджирования работает как дополнительная защита, чтобы держать просадки под контролем.
Основные функции:
Автоматическое усреднение: открывает последовательные позиции с определенным расстоянием пипсов, когда цена идет против направления.
Адаптивное хеджирование: работает, когда необходимо поддерживать баланс риска и ускорять восстановление.
Динамический пипс: расстояние между ордерами может регулировать волатильность, спред или ATR (в зависимости от настроек).
Корзина целевой прибыли: все позиции будут закрыты при достижении цели по прибыли (в деньгах или процентах).
Фильтр времени торговли: может быть настроен так, чтобы быть активным только в определенные часы в соответствии с вашим стилем торговли.
Стиль торговли Секундо Ли: сосредоточьтесь на спокойствии, а не на погоне за сигналами.
Автоматический многопарный: просто установленный на одном графике, Lazy Trader будет автоматически работать на нескольких парах одновременно, которые вы укажете в настройках — экономия ресурсов и практичность.
Преимущества Lazy Trader
Не требуется ежедневный технический или фундаментальный анализ
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров
Можно запускать на разных парах, особенно тех, которые, как правило, стабильны (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)
Многопарная логика: всего один график для управления многими парами
Очень гибкий — можно сочетать с другими стратегиями, такими как новостные фильтры или автоматические лоты
Важные примечания:
Поскольку это советник со стратегией управления позициями, рекомендуется использовать его на счете с достаточным кредитным плечом и пропорциональным капиталом. Тестирование на истории покажет только часть производительности, поскольку этот советник оптимально работает в реальном времени с интеллектуальным управлением капиталом и настройками, которые подстраиваются под условия брокера и пары.