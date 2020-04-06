Lazy Trader MT4





Lazy Trader EA – 像传奇交易员一样进行智能交易

Lazy Trader 是一款自动化专家顾问 (EA)，其灵感源自一位传奇交易员的理念——“让市场为你工作，而不是你让市场为你工作”。这款 EA 采用轻松而智能的方式，将平均策略和对冲策略整合到一个集成系统中，并配备动态点差以适应不断变化的市场条件。





策略设计：

Lazy Trader 不使用复杂的技术指标。这款 EA 专注于仓位和资金管理。每个仓位的目标如下：





最大化市场方向机会





在区间震荡或趋势行情中吸收价格波动





使用调整波动率的点差策略，将风险降至最低





当价格走势与预期相反时，EA 将自动调整仓位之间的距离（点差）和手数（可线性或指数设置）。同时，对冲系统将作为额外的保障措施，控制亏损。





特色功能：

自动平均：当价格走势与预期相反时，以一定点差距离连续开仓。





自适应对冲：在需要时启动，以保持风险平衡并加速恢复。





动态点差策略：订单之间的距离可以调整波动率、点差或平均真实交易量（ATR）（取决于设置）。





目标盈利篮子：当达到盈利目标（金额或百分比）时，所有仓位将被平仓。





交易时间过滤器：可根据您的交易风格，设置为仅在特定时段有效。





Secundo Lee 交易风格：注重冷静，不追逐信号。





自动多货币对交易：只需在一个图表上安装，Lazy Trader 即可自动同时操作您在设置中指定的多个货币对——节省资源且实用。





Lazy Trader 的优势

无需每日进行技术面或基本面分析





适合初学者和专业交易者





可运行于多种货币对，尤其是那些趋于稳定的货币对（EURUSD、XAUUSD、USDJPY）





多货币对逻辑：只需一个图表即可控制多个货币对





非常灵活——可与其他策略（例如新闻过滤器或自动交易手数）结合使用





重要提示：

由于这是一款基于仓位管理策略的 EA，因此建议在具有足够杠杆和相应资金比例的账户中使用。回测仅能显示部分性能，因为这款 EA 采用智能资金管理，并根据经纪商和货币对情况进行调整，从而达到最佳实时运行效果。