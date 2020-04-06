Lazy Trader MT4





Lazy Trader EA – Negociação inteligente como um trader lendário

O Lazy Trader é um Expert Advisor (EA) automatizado inspirado na filosofia de um trader lendário: “Deixe o mercado trabalhar para si, e não o contrário”. Com uma abordagem descontraída, mas inteligente, este EA combina estratégias de média e cobertura num sistema integrado, equipado com pipsteps dinâmicos para se adaptar às mudanças das condições de mercado.





Design de Estratégia:

O Lazy Trader não utiliza indicadores técnicos complicados. Este EA centra-se na gestão de posição e dinheiro. Cada posição aberta tem como objetivos:





Maximizar as oportunidades de direção de mercado





Absorver os movimentos de preços em condições de variação ou tendência





Minimize o risco utilizando pipsteps que ajustam a volatilidade





Quando o preço se move contra a direção, o EA ajusta automaticamente a distância entre as posições (pipstep) e o tamanho do lote (pode ser definido linearmente ou exponencialmente). Ao mesmo tempo, o sistema de cobertura funciona como uma salvaguarda adicional para manter as quedas sob controlo.





Recursos em destaque:

Média automática: abre posições consecutivas com uma determinada distância de pip quando o preço vai contra a direção.





Hedge adaptativo: funciona quando necessário para manter o equilíbrio de risco e acelerar a recuperação.





Pipstep dinâmico: a distância entre ordens pode ajustar a volatilidade, o spread ou o ATR (dependendo das definições).





Cesta de lucro alvo: todas as posições serão fechadas quando a meta de lucro (em dinheiro ou percentagem) for atingida.





Filtro de horário de negociação: pode ser definido para estar ativo apenas em determinados horários, de acordo com o seu estilo de negociação.





Estilo de negociação de Secundo Lee: concentre-se na calma, não em perseguir sinais.





Multipar automático: simplesmente instalado num gráfico, o Lazy Trader trabalhará automaticamente em vários pares ao mesmo tempo, conforme especificar nas definições – prático e económico em termos de funcionalidades.





Vantagens do Lazy Trader

Nenhuma análise técnica ou fundamental diária é necessária





Adequado para traders iniciantes e profissionais





Pode ser executado em vários pares, especialmente aqueles que tendem a ser estáveis ​​(EURUSD, XAUUSD, USDJPY)





Lógica Multi-Par: Apenas um gráfico para controlar muitos pares





Muito flexível – pode ser combinado com outras estratégias, como filtros de notícias ou lotes automáticos





Observações importantes:

Como se trata de um EA com uma estratégia baseada na gestão de posições, é recomendável utilizá-lo numa conta com alavancagem adequada e capital proporcional. O backtesting mostrará apenas parte do desempenho porque este EA é executado ao vivo de forma otimizada, com uma gestão de dinheiro inteligente e definições ajustadas às condições do corretor e do par.