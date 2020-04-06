



Lazy Trader EA – 伝説のトレーダーのようなスマートなトレード

Lazy Traderは、伝説のトレーダーの哲学「市場に任せ、その逆ではない」にインスパイアされた自動エキスパートアドバイザー（EA）です。リラックスしながらもインテリジェントなアプローチを採用したこのEAは、平均化戦略とヘッジ戦略を統合したシステムで、変化する市場状況に適応する動的なピップステップを備えています。





戦略設計：

Lazy Traderは複雑なテクニカル指標を使用しません。このEAは、ポジションと資金管理に重点を置いています。ポジション開設の目的は、以下の通りです。





市場の方向性を最大化





レンジ相場またはトレンド相場における価格変動を吸収





ボラティリティを調整するピップステップを用いてリスクを最小化





価格が方向性に反して変動した場合、EAはポジション間の距離（ピップステップ）とロットサイズ（線形または指数関数的に設定可能）を自動的に調整します。同時に、ヘッジシステムがドローダウンを抑制するための追加の安全策として機能します。





主な機能：

自動平均化：価格が方向性に反して変動した場合、一定のピップステップ間隔で連続ポジションを開設します。





アダプティブヘッジ：リスクバランスを維持し、回復を加速するために必要に応じて機能します。





ダイナミックピップステップ：注文間の距離は、設定に応じてボラティリティ、スプレッド、またはATRを調整できます。





目標利益バスケット：利益目標（金額またはパーセント）に達すると、すべてのポジションが決済されます。





取引時間フィルター：取引スタイルに応じて、特定の時間帯のみ有効になるように設定できます。





Secundo Leeの取引スタイル：シグナルを追いかけるのではなく、冷静さを重視する。





自動マルチペア：1つのチャートにインストールするだけで、Lazy Traderは設定で指定した複数の通貨ペアで自動的に動作します。リソースを節約でき、実用的です。





Lazy Traderのメリット

毎日のテクニカル分析やファンダメンタル分析は不要





初心者からプロまで、幅広いトレーダーに対応





様々な通貨ペア、特に安定相場（EURUSD、XAUUSD、USDJPY）で運用可能





マルチペアロジック：1つのチャートで複数の通貨ペアをコントロール





非常に柔軟 - ニュースフィルターや自動ロットなどの他の戦略と組み合わせ可能





重要事項：

このEAはポジション管理ベースの戦略を採用しているため、十分なレバレッジと適切な資金を持つ口座での使用をお勧めします。このEAは、ブローカーや通貨ペアの状況に合わせて調整されたスマートな資金管理と設定により、ライブで最適に運用されているため、バックテストではパフォーマンスの一部しか確認できません。