Leopard Scalper EA v3.0 - 更新说明

针对 EURUSD 的优化，可在任意图表上交易

概述:

Leopard Scalper EA 在此版本中进行了重大改进，经过精心调整以提升性能和稳定性。最初为 GOLD (XAUUSD) 的 M5 时间框架设计，现在在 EURUSD 上表现更佳，同时可用于其他交易品种，如 BTC、ETH、XRP、天然气、原油 (XTI)、US30 和 US100。然而，建议用户在 EURUSD 以外的资产上使用时谨慎操作并进行全面回测。本版本旨在充分利用市场波动性，新增了支持更强大的风险管理和交易执行的功能。

主要功能：

针对 EURUSD 的时间框架优化：

EA 专为 EURUSD 交易优化，最佳运行在 M1 至 M5 时间框架。其他交易品种的性能无法保证，需通过回测有效调整参数。

损失对冲功能：

为保持账户权益的稳定增长和接近 100% 的胜率，EA 增加了损失对冲机制，降低了意外损失的风险。

Telegram 集成：

EA 现支持实时发送 Telegram 消息，用于通知已开仓和已平仓的交易。用户可选择接收开仓、平仓通知，或两者均接收，并附有交易详情，如交易品种、价格和收益。

手动交易控制：

用户现在可以选择禁用自动买入或卖出功能，完全手动控制交易活动。

模拟功能：

模拟功能帮助用户可视化基于账户权益百分比的潜在每日提取，提供潜在收益的洞察。

自由保证金状态监控：

EA 显示当前自由保证金状态，包括用户设定阈值的百分比。当保证金达到临界水平时，状态颜色由绿色变为红色，EA 进入恢复模式并根据需要下对冲单。

临界保证金警报：

当自由保证金达到设定阈值时，声音警报提醒用户，特别适用于用户未监控图表的情况。

其他功能与改进：

增强的交易管理：

包括强大的止损和追踪止损功能，通过动态调整保护资本。

多周期绩效追踪：

可追踪并查看每日、每周、每月和年度的交易统计，以评估绩效并做出数据驱动的决策。

灵活的交易时间设置：

用户可定义最多五个不同的交易时间段（本地时间），为不同交易策略提供更大灵活性。用户还可定义 EA 应该交易的具体交易日。

改进的保证金管理：

EA 包含保证金保护功能，当保证金水平过低时自动停止交易，保护账户免受过度风险。

对冲功能：

启用时，EA 进入恢复模式，根据需要开设对冲头寸，更有效地从潜在亏损中恢复，同时保持账户权益的增长。

参数概览：

自由保证金风险百分比：

定义每笔交易的自由保证金风险百分比。

最大买单与卖单数量：

设置最大买单和卖单的数量限制。

点数止损与追踪止损设置：

自定义止损水平和追踪止损距离。

反转调整：

根据设定的点数值自动调整趋势反转。

新闻时间过滤器：

支持在重大新闻事件期间自动调整交易。

模拟参数：

设置用于可视化每日提取和保证金使用的参数。

手动交易控制：

禁用自动买入/卖出功能，完全手动控制。

自由保证金阈值警报：

设置可接受的保证金水平并在超出阈值时接收警报。

测试与风险管理：

虽然 Leopard Scalper EA 在回测和实时交易中表现出色，包括高胜率和先进的风险管理功能，但用户应始终从模拟账户开始，熟悉工具和 EA 的行为。建议定期监控开仓头寸和账户权益增长，确保最佳效果并将风险降至最低。

我们建议用户实践良好的风险管理技巧，例如将盈利转移到单独账户，并仅用部分资本进行交易，特别是在真实账户中交易时。最低建议启动资金为 $1000 或 $10（美分账户）。建议持续监督，过度干预 EA 的自动化功能可能影响其效果。

重要提示：

经纪商要求：

EA 已针对 EURUSD 任意时间框架优化，建议最低起始余额为 $1000 或 $10（美分账户），以获得最佳性能。

风险警告：

与所有交易一样，可能会发生亏损。请始终负责任地交易，并确保拥有适当的风险管理策略。

兼容性：

兼容 MetaTrader 4 软件。请确保您的经纪商支持必要的保证金和手数要求。

免责声明：

交易具有风险，尽管 Leopard Scalper EA 在回测中表现强劲，但过去的结果不能保证未来的利润。用户应监控其交易并实施适当的风险管理。



