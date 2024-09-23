Leopard Scalper EA
- 专家
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Clement Bongola
- 版本: 3.2
- 更新: 5 二月 2025
- 激活: 20
Leopard Scalper EA v3.0 - 更新说明
针对 EURUSD 的优化，可在任意图表上交易
概述:
Leopard Scalper EA 在此版本中进行了重大改进，经过精心调整以提升性能和稳定性。最初为 GOLD (XAUUSD) 的 M5 时间框架设计，现在在 EURUSD 上表现更佳，同时可用于其他交易品种，如 BTC、ETH、XRP、天然气、原油 (XTI)、US30 和 US100。然而，建议用户在 EURUSD 以外的资产上使用时谨慎操作并进行全面回测。本版本旨在充分利用市场波动性，新增了支持更强大的风险管理和交易执行的功能。
主要功能：
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针对 EURUSD 的时间框架优化：
EA 专为 EURUSD 交易优化，最佳运行在 M1 至 M5 时间框架。其他交易品种的性能无法保证，需通过回测有效调整参数。
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损失对冲功能：
为保持账户权益的稳定增长和接近 100% 的胜率，EA 增加了损失对冲机制，降低了意外损失的风险。
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Telegram 集成：
EA 现支持实时发送 Telegram 消息，用于通知已开仓和已平仓的交易。用户可选择接收开仓、平仓通知，或两者均接收，并附有交易详情，如交易品种、价格和收益。
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手动交易控制：
用户现在可以选择禁用自动买入或卖出功能，完全手动控制交易活动。
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模拟功能：
模拟功能帮助用户可视化基于账户权益百分比的潜在每日提取，提供潜在收益的洞察。
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自由保证金状态监控：
EA 显示当前自由保证金状态，包括用户设定阈值的百分比。当保证金达到临界水平时，状态颜色由绿色变为红色，EA 进入恢复模式并根据需要下对冲单。
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临界保证金警报：
当自由保证金达到设定阈值时，声音警报提醒用户，特别适用于用户未监控图表的情况。
其他功能与改进：
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增强的交易管理：
包括强大的止损和追踪止损功能，通过动态调整保护资本。
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多周期绩效追踪：
可追踪并查看每日、每周、每月和年度的交易统计，以评估绩效并做出数据驱动的决策。
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灵活的交易时间设置：
用户可定义最多五个不同的交易时间段（本地时间），为不同交易策略提供更大灵活性。用户还可定义 EA 应该交易的具体交易日。
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改进的保证金管理：
EA 包含保证金保护功能，当保证金水平过低时自动停止交易，保护账户免受过度风险。
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对冲功能：
启用时，EA 进入恢复模式，根据需要开设对冲头寸，更有效地从潜在亏损中恢复，同时保持账户权益的增长。
参数概览：
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自由保证金风险百分比：
定义每笔交易的自由保证金风险百分比。
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最大买单与卖单数量：
设置最大买单和卖单的数量限制。
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点数止损与追踪止损设置：
自定义止损水平和追踪止损距离。
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反转调整：
根据设定的点数值自动调整趋势反转。
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新闻时间过滤器：
支持在重大新闻事件期间自动调整交易。
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模拟参数：
设置用于可视化每日提取和保证金使用的参数。
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手动交易控制：
禁用自动买入/卖出功能，完全手动控制。
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自由保证金阈值警报：
设置可接受的保证金水平并在超出阈值时接收警报。
测试与风险管理：
虽然 Leopard Scalper EA 在回测和实时交易中表现出色，包括高胜率和先进的风险管理功能，但用户应始终从模拟账户开始，熟悉工具和 EA 的行为。建议定期监控开仓头寸和账户权益增长，确保最佳效果并将风险降至最低。
我们建议用户实践良好的风险管理技巧，例如将盈利转移到单独账户，并仅用部分资本进行交易，特别是在真实账户中交易时。最低建议启动资金为 $1000 或 $10（美分账户）。建议持续监督，过度干预 EA 的自动化功能可能影响其效果。
重要提示：
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经纪商要求：
EA 已针对 EURUSD 任意时间框架优化，建议最低起始余额为 $1000 或 $10（美分账户），以获得最佳性能。
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风险警告：
与所有交易一样，可能会发生亏损。请始终负责任地交易，并确保拥有适当的风险管理策略。
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兼容性：
兼容 MetaTrader 4 软件。请确保您的经纪商支持必要的保证金和手数要求。
免责声明：
交易具有风险，尽管 Leopard Scalper EA 在回测中表现强劲，但过去的结果不能保证未来的利润。用户应监控其交易并实施适当的风险管理。
Scam I have 4 days start it 2 different accs one Real one on Demo and after one day acc blowing
Kind Regards. Me again:
As discussed with you earlier, start on a demo account and get to learn to use the tool and its parameters. Start with 0.01% risk. This is less than 0.01 lots, but since 0.01 is mostly the minimum you can trade, the lot size won't change until your capital becomes important. Then the 0.01% risk will also start growing your lot size, but the risk will stay 0.01% of your capital. Diversify in terms of brokers and instruments. For this, you would have to test the EA and optimize its parameters based on each broker requirements. No one parameters (setup file) works the same for all brokers. This is why testing when using on different brokers is crucial. I built the EA testing it on the broker FBS. If you need any help, contact me on my WhatsApp or telegram. You have the number. Let's get the Leopard Scalper give you the results you want. Thank you. HI, me again,
I told you, you have to find the right parameters for your broker. In your screen shots you are trading with 2.3 to 2.6 lots. I don't think I should respond to this here. Please do your research and try acquiring some trading knowledge. Again, to qualify my EA as a scam, just shows what kind of a trader you are. Just for info, He passed the FTMO challenge, if you know what that means. Kind Regards.