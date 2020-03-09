Ichimoku Multicurrency Scanner MT4

Представляем Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4, инновационный торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в мониторинге нескольких валютных пар одновременно. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся использовать стратегии Ichimoku Kinko Hyo на различных временных интервалах, улучшая процесс принятия торговых решений.

С его продвинутыми функциями Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4 упрощает идентификацию сигналов, позволяя трейдерам быстро находить потенциальные торговые возможности. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером или инвестором на более длительный срок, этот инструмент предоставляет ценные инсайты для оптимизации вашей торговой стратегии.

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Ключевые особенности

Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать их для автоматизированной торговли на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ непосредственно на графике на сигнальных свечах для легкого визуального восприятия.

Не перерисовывающиеся сигналы: Сигналы подтверждаются только на закрытых барах, что обеспечивает надежность и точность без подгонки кривой на тестировании.

Быстрые и тестируемые: Построен на нативном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая крайне быстрые вычисления и полную совместимость со Стратегическим Тестером для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Генерирует MetaTrader всплывающие уведомления при сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не пропустите торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя отслеживать торговые сигналы на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени непосредственно на графике для мгновенного обзора статуса нескольких валютных пар.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, повышая эффективность и принятие решений.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN, предоставляя гибкость для различных торговых стратегий.

Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4 является незаменимым инструментом для трейдеров, использующих платформу MetaTrader 4, повышая их торговую точность и эффективность. Откройте для себя возможности анализа Ichimoku и поднимите свою торговлю на новый уровень с этим инновационным индикатором.

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