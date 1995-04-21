Ichimoku Multicurrency Scanner MT4

介绍 Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4，这是一种创新的交易指标，旨在帮助交易者同时监控多个货币对。这个工具非常适合希望在不同时间框架中利用 Ichimoku Kinko Hyo 策略的交易者，从而增强他们的交易决策过程。

凭借其先进的功能，Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4 简化了信号识别，使交易者能够快速发现潜在的交易机会。无论您是日内交易者还是长期投资者，这个工具都能提供有价值的见解，以优化您的交易策略。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使 Expert Advisor 能够利用它们进行基于信号的自动交易。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

非重绘信号：信号仅在收盘柱上确认，确保可靠性和准确性，无需回测曲线拟合。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，提供极快的计算速度，并与策略测试器完全兼容，支持历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时发送推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，便于随时监控交易信号。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，便于在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，快速概览多个货币对的状态。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，提高效率和决策能力。

多时间框架支持：适用于所有标准 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，为不同交易策略提供灵活性。

Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4 是使用 MetaTrader 4 平台的交易者的必备工具，提升他们的交易准确性和效率。解锁 Ichimoku 分析的力量，借助这个创新指标将您的交易提升到一个新水平。

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