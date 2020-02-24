Updated:

2020-03-27: ver 1.05 исправлена ошибка (не работал в тестере)

улучшена перерисовка при подгрузке истории (были пропуски, устранялись сменой ТФ)

добавлена версия с несколькими наборами параметров ("-mp"). Отличается тем, что параметры задаются в виде строки "Период/Смещение/КоличествоСвечей", и таких строк может быть несколько, группы параметров разделяются пробелами. Переключение между группами параметров - кнопками на графике.



2020-03-19: ver 1.02 незначительные исправления и улучшения (отображение Объемов в параметрах, правильная перерисовка при подкачке истории)



2020-03-18: ver 1.1 оптимизирован алгоритм расчета свечей. Теперь расчет производится не по ТФ графика, а по стандартному ТФ, наибольшему общему кратному параметрам. Так, если указан Период 240 минут и без смещения (=0), данные для свечек сразу берутся с четырехчасовок;



объемы можно спрятать (кнопка на графике слева внизу);

тайминги выводятся на главном окне;

свечи маркируются "прямыми" и "обратными" фракталами.





Назначение

Индикатор предназначен для упрощения визуального анализа графика. Не даёт каких-либо сигналов, но в ряде случаев может быть полезен.

Предположим, ваш рабочий ТФ = 4H (240 минут). И вы хотите видеть, как внутри четырехчасовок вела и ведёт себя цена. Хотя бы с шагом 5 минут. И неплохо было бы видеть объем по 4H. И знать, сколько осталось до конца бара, чтобы быть готовым принять решение и реализовать его.



Или, предположим, сервер вашего брокера работает со смещением. То есть, вот все рынки открылись в 0:00 часов в понедельник, а у вашего брокера торги начались в 22:00 в воскресенье, по серверному времени. И вот у вас уже 6 дневных баров. И порванный четырехчасовой бар. Может, это для вас и не проблема, может, вас устроят 60 минут. А могут и не устроить (видал я брокера, который давал смещение в 113 минут). А может, вы захотите получить более симпатичную картинку?

Или, предположим, у вас брокер на MQL4, а вам хочется попробовать на шести-часовиках...

Или, предположим, с пятницы 20:00 по понедельник 6 утра серверного времени вы не торгуете, но, для вас лично, это как бы самостоятельный неделимый период, и хотелось бы видеть его в виде свечки...

Или, предположим, вы хотите визуально отметить свечку по какому-то критерию...











Пример использования





Ниже пример, как можно поиграться с индикатором. Примеров можно найти множество, особенно задним числом, но тем не менее.

На рисунке AUDJPY 5 М, настройки индикатора ТФ 240 минут (потому что хочу четырехчасовики), смещение 120 (потому что серверное время отстает на 2 часа).

Зоны, текстовые и ценовые метки расставлены вручную.











Что мы можем увидеть:

Явная зона поддержки. Зоны - штука очень приблизительная и субъективная, но она тут точно есть.

В понедельник значительный гэп вверх (индикатор выделил жирным). Ожидаем прорыва вверх, но с учетом падающего графика, с покупками не торопимся. (Не стоило ставить бай Стоп над свечкой, где "тройка", хоть она и закрылась выше "гэповой": он бы все равно не сработал, ну и тем более, что мы-то уже знаем, куда пошла цена :)

Сформирована линия поддержки, но энтузиазма покупателей мы не видим. Движения туда-сюда, пробить гэповую свечу и закрепиться не смогли, объёмчики слабые (на рисунке зона 5)... Не ожидать ли продажи? (...пропустил) Неинтересные объёмы, скучное движение...

Объемы те же, но явная определенность движения. Причем вниз, за линию поддержки. И рывок на гэпе не подтвердился. Ставим стоп на продажу ниже свечи 6, СЛ выше свечи 6 (как вариант), ТП как чьей душе угодно, и вот он, профит. Вообще легко, особенно, когда знаешь ответ.



Ограничения



Таймфрейм и смещение должны быть кратны таймфрейму чарта (ну, это очевидно). Сутки на выбранный таймфрейм делятся нацело.



Таймфрейм не больше суток и больше таймфрейма чарта.

На графике выделяется свечка с гэпом, заложено в индикаторе. Если хотите реализовать свой критерий - придется "допилить" самостоятельно.

Объединение свечей реализовано с заданием границ с шагом в час, относительно серверного времени, и только для интервала "пятница-понедельник".



В силу реализации алгоритма расчета временных границ свечи, таймер до окончания синтетической свечи будет показывать время, уменьшенное на половину таймфрейма чарта. Ну, чтобы точно не опоздать к началу :) Если пожелаете, можете это изменить в коде.



Как еще можно использовать Ну, к примеру, в тренировочных прогонах на тестере (исключительно для визуализации и наработки навыков визуального анализа). Или самим искать новые паттерны движения цены. И новые стратегии. В общем, полная свобода творчества :)

Или попробовать использовать фрагменты кода в собственных советниках, там, где захочется поиграться нестандартным таймфреймом со смещением, или реализовать логику типа "рабочий ТФ N, с реакцией на открытии каждого ТФ M, при N>M"...







На оригинальность разработки не претендую, в коде использованы фрагменты из справки к терминалу, а также идеи, опубликованные в том числе и на данном ресурсе, и где-то подсмотренные в коде других разработчиков. Но, с благодарностью пользуясь опубликованными идеями и нелегкими плодами чужого труда, и адаптируя их под свои нужды по мере сил, считаю своим долгом привнести и свой посильный вклад.

Благодарю за внимание.



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С уважением и пожеланиями удачной торговли,

Amba404

