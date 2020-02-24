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AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения - индикатор для MetaTrader 4
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Updated:
2020-03-27: ver 1.05
- исправлена ошибка (не работал в тестере)
- улучшена перерисовка при подгрузке истории (были пропуски, устранялись сменой ТФ)
- добавлена версия с несколькими наборами параметров ("-mp"). Отличается тем, что параметры задаются в виде строки
"Период/Смещение/КоличествоСвечей", и таких строк может быть несколько, группы параметров разделяются пробелами.
Переключение между группами параметров - кнопками на графике.
2020-03-19: ver 1.02
- незначительные исправления и улучшения (отображение Объемов в параметрах, правильная перерисовка при подкачке истории)
2020-03-18: ver 1.1
- оптимизирован алгоритм расчета свечей. Теперь расчет производится не по ТФ графика, а по стандартному ТФ, наибольшему общему кратному
параметрам. Так, если указан Период 240 минут и без смещения (=0), данные для свечек сразу берутся с четырехчасовок;
- объемы можно спрятать (кнопка на графике слева внизу);
- тайминги выводятся на главном окне;
- свечи маркируются "прямыми" и "обратными" фракталами.
Назначение
Индикатор предназначен для упрощения визуального анализа графика. Не даёт каких-либо сигналов, но в ряде случаев может быть полезен.
Предположим, ваш рабочий ТФ = 4H (240 минут). И вы хотите видеть, как внутри четырехчасовок вела и ведёт себя цена. Хотя бы с шагом 5 минут. И неплохо было
бы видеть объем по 4H. И знать, сколько осталось до конца бара, чтобы быть готовым принять решение и реализовать его.
Или, предположим, сервер вашего брокера работает со смещением. То есть, вот все рынки открылись в 0:00 часов в понедельник, а у вашего брокера торги начались в 22:00 в воскресенье, по серверному времени. И вот у вас уже 6 дневных баров. И порванный четырехчасовой бар. Может, это для вас и не проблема, может, вас устроят 60 минут. А могут и не устроить (видал я брокера, который давал смещение в 113 минут). А может, вы захотите получить более симпатичную картинку?
Или, предположим, у вас брокер на MQL4, а вам хочется попробовать на шести-часовиках...
Или, предположим, с пятницы 20:00 по понедельник 6 утра серверного времени вы не торгуете, но, для вас лично, это как бы самостоятельный неделимый период, и хотелось бы видеть его в виде свечки...
Или, предположим, вы хотите визуально отметить свечку по какому-то критерию...
Пример использования
Ниже пример, как можно поиграться с индикатором. Примеров можно найти множество, особенно задним числом, но тем не менее.
На рисунке AUDJPY 5 М, настройки индикатора ТФ 240 минут (потому что хочу четырехчасовики), смещение 120 (потому что серверное время отстает на 2 часа).
Зоны, текстовые и ценовые метки расставлены вручную.
Что мы можем увидеть:
- Явная зона поддержки. Зоны - штука очень приблизительная и субъективная, но она тут точно есть.
- В понедельник значительный гэп вверх (индикатор выделил жирным). Ожидаем прорыва вверх, но с учетом падающего графика, с
покупками не торопимся. (Не стоило ставить бай Стоп над свечкой, где "тройка", хоть она и закрылась выше "гэповой": он бы все равно не
сработал, ну и тем более, что мы-то уже знаем, куда пошла цена :)
- Сформирована линия поддержки, но энтузиазма покупателей мы не видим. Движения туда-сюда, пробить гэповую свечу и закрепиться не смогли, объёмчики слабые (на рисунке зона 5)... Не ожидать ли продажи?
- (...пропустил)
- Неинтересные объёмы, скучное движение...
- Объемы те же, но явная определенность движения. Причем вниз, за линию поддержки. И рывок на гэпе не подтвердился. Ставим стоп на продажу
ниже свечи 6, СЛ выше свечи 6 (как вариант), ТП как чьей душе угодно, и вот он, профит. Вообще легко, особенно, когда знаешь ответ.
Ограничения
- Таймфрейм и смещение должны быть кратны таймфрейму чарта (ну, это очевидно). Сутки на выбранный таймфрейм делятся нацело.
- Таймфрейм не больше суток и больше таймфрейма чарта.
- На графике выделяется свечка с гэпом, заложено в индикаторе. Если хотите реализовать свой критерий - придется "допилить" самостоятельно.
- Объединение свечей реализовано с заданием границ с шагом в час, относительно серверного времени, и только для интервала
"пятница-понедельник".
- В силу реализации алгоритма расчета временных границ свечи, таймер до окончания синтетической свечи будет
показывать время, уменьшенное на половину таймфрейма чарта. Ну, чтобы точно не опоздать к началу :) Если пожелаете, можете это
изменить в коде.
Как еще можно использовать
Ну, к примеру, в тренировочных прогонах на тестере (исключительно для визуализации и наработки навыков визуального анализа).
Или самим искать новые паттерны движения цены. И новые стратегии. В общем, полная свобода творчества :)
Или попробовать использовать фрагменты кода в собственных советниках, там, где захочется поиграться нестандартным таймфреймом со
смещением, или реализовать логику типа "рабочий ТФ N, с реакцией на открытии каждого ТФ M, при N>M"...
На оригинальность разработки не претендую, в коде использованы фрагменты из справки к терминалу, а также идеи, опубликованные в том числе и на данном ресурсе, и где-то подсмотренные в коде других разработчиков. Но, с благодарностью пользуясь опубликованными идеями и нелегкими плодами чужого труда, и адаптируя их под свои нужды по мере сил, считаю своим долгом привнести и свой посильный вклад.
Благодарю за внимание.
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С уважением и пожеланиями удачной торговли,
Amba404
Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.Divergence Fractal RSI
Стрелочный индикатор наличия дивергенции, показывает стрелками направление входа на выбранном таймфрейме.
Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.Sven
Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!