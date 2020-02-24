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Индикаторы

AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения - индикатор для MetaTrader 4

Amba404
Amba404

Amba404

4 кода 22 комментария
Просмотров:
8948
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Updated:

2020-03-27: ver 1.05

  • исправлена ошибка (не работал в тестере)
  • улучшена перерисовка при подгрузке истории (были пропуски, устранялись сменой ТФ)
  • добавлена версия с несколькими наборами параметров ("-mp"). Отличается тем, что параметры задаются в виде строки "Период/Смещение/КоличествоСвечей", и таких строк может быть несколько, группы параметров разделяются пробелами. Переключение между группами параметров - кнопками на графике.

2020-03-19: ver 1.02

  • незначительные исправления и улучшения (отображение Объемов в параметрах, правильная перерисовка при подкачке истории)

2020-03-18: ver 1.1

  • оптимизирован алгоритм расчета свечей. Теперь расчет производится не по ТФ графика, а по стандартному ТФ, наибольшему общему кратному параметрам. Так, если указан Период 240 минут и без смещения (=0), данные для свечек сразу берутся с четырехчасовок;
  • объемы можно спрятать (кнопка на графике слева внизу);
  • тайминги выводятся на главном окне;
  • свечи маркируются "прямыми" и "обратными" фракталами.


Назначение

Индикатор предназначен для упрощения визуального анализа графика. Не даёт каких-либо сигналов, но в ряде случаев может быть полезен.

Предположим, ваш рабочий ТФ = 4H (240 минут). И вы хотите видеть, как внутри четырехчасовок вела и ведёт себя цена. Хотя бы с шагом 5 минут. И неплохо было бы видеть объем по 4H. И знать, сколько осталось до конца бара, чтобы быть готовым принять решение и реализовать его.

Или, предположим, сервер вашего брокера работает со смещением. То есть, вот все рынки открылись в 0:00 часов в понедельник, а у вашего брокера торги начались в 22:00 в воскресенье, по серверному времени. И вот у вас уже 6 дневных баров. И порванный четырехчасовой бар. Может, это для вас и не проблема,  может, вас устроят 60 минут. А могут и не устроить (видал я брокера, который давал смещение в 113 минут). А может, вы захотите получить более симпатичную картинку?

Или, предположим, у вас брокер на MQL4, а вам хочется попробовать на шести-часовиках...

Или, предположим, с пятницы 20:00 по понедельник 6 утра серверного времени вы не торгуете, но, для вас лично, это как бы самостоятельный неделимый период, и хотелось бы видеть его в виде свечки...

Или, предположим, вы хотите визуально отметить свечку по какому-то критерию...



Пример использования

Ниже пример, как можно поиграться с индикатором. Примеров можно найти множество, особенно задним числом, но тем не менее.

На рисунке AUDJPY 5 М, настройки индикатора ТФ 240 минут (потому что хочу четырехчасовики), смещение 120 (потому что серверное время отстает на 2 часа).

Зоны, текстовые и ценовые метки расставлены вручную.


example

Что мы можем увидеть:

  1. Явная зона поддержки. Зоны - штука очень приблизительная и субъективная, но она тут точно есть.
  2. В понедельник значительный гэп вверх (индикатор выделил жирным). Ожидаем прорыва вверх, но с учетом падающего графика, с покупками не торопимся. (Не стоило ставить бай Стоп над свечкой, где "тройка", хоть она и закрылась выше "гэповой": он бы все равно не сработал, ну и тем более, что мы-то уже знаем, куда пошла цена :)
  3. Сформирована линия поддержки, но энтузиазма покупателей мы не видим. Движения туда-сюда, пробить гэповую свечу и закрепиться не смогли, объёмчики слабые (на рисунке зона 5)... Не ожидать ли продажи?
  4. (...пропустил)
  5. Неинтересные объёмы, скучное движение...
  6. Объемы те же, но явная определенность движения. Причем вниз, за линию поддержки. И рывок на гэпе не подтвердился. Ставим стоп на продажу ниже свечи 6, СЛ выше свечи 6 (как вариант), ТП как чьей душе угодно, и вот он, профит. Вообще легко, особенно, когда знаешь ответ.

Ограничения

  • Таймфрейм и смещение должны быть кратны таймфрейму чарта (ну, это очевидно). Сутки на выбранный таймфрейм делятся нацело.
  • Таймфрейм не больше суток и больше таймфрейма чарта.
  • На графике выделяется свечка с гэпом, заложено в индикаторе. Если хотите реализовать свой критерий - придется "допилить" самостоятельно.
  • Объединение свечей реализовано с заданием границ с шагом в час, относительно серверного времени, и только для интервала "пятница-понедельник".
  • В силу реализации алгоритма расчета временных границ свечи, таймер до окончания синтетической свечи будет показывать время, уменьшенное на половину таймфрейма чарта. Ну, чтобы точно не опоздать к началу :) Если пожелаете, можете это изменить в коде.

Как еще можно использовать

Ну, к примеру, в тренировочных прогонах на тестере (исключительно для визуализации и наработки навыков визуального анализа).

Или самим искать новые паттерны движения цены. И новые стратегии. В общем, полная свобода творчества :)

Или попробовать использовать фрагменты кода в собственных советниках, там, где захочется поиграться нестандартным таймфреймом со смещением, или реализовать логику типа "рабочий ТФ N, с реакцией на открытии каждого ТФ M, при N>M"...


На оригинальность разработки не претендую, в коде использованы фрагменты из справки к терминалу, а также идеи, опубликованные в том числе и на данном ресурсе, и где-то подсмотренные в коде других разработчиков. Но, с благодарностью пользуясь опубликованными идеями и нелегкими плодами чужого труда, и адаптируя их под свои нужды по мере сил, считаю своим долгом привнести и свой посильный вклад.

Благодарю за внимание.

----------

С уважением и пожеланиями удачной торговли,

Amba404


cm ind High Low double cm ind High Low double

Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.

Divergence Fractal RSI Divergence Fractal RSI

Стрелочный индикатор наличия дивергенции, показывает стрелками направление входа на выбранном таймфрейме.

Verification - RSI Verification - RSI

Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.

Sven Sven

Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!