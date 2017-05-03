Волшебники есть?)
Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.
Там много нужных вам волшебников.
Тут точно нет?
За всех отвечаете?
Тут точно нет?
За всех отвечаете?
Так ведь он и сказал, что есть. Даже показал, где именно.
Есть у меня три замечательных индикатора, но они могли бы быть ещё более замечательными, если... Если вы сможете сделать кое-что... Если найдётся добрый волшебник, думаю, эти индикаторы могут многим пригодиться и волшебнику в том числе) и люди будут благодарны. А я тем более. Спасибо)
Предлагаемая Вами работа малоинтересна - ну это как если б незнакомый человек на улице попросил поехать с ним убавить громкость телевизора... Ваше рассуждение о полезности весьма амебны, т.е. бессмысленны и неопределенны. Вам нужен курсовой проект - так за работу надо платить. Вот если б вы указали на способ получения профита из этих индикаторов, тогда б ...
И надо понятнее: А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца? - но тогда линии в начале месяца исчезнут совсем!!!
Ага, понял)
Ток денюх уже нет, всё отобрали акулы форекса)
Подзаработаю, попробую ещё раз поторговать, а пока индикаторы бы кто подремонтировал? Не?
Вот Вы и проболтались! На форексе совсем другой зоопарк: Медведи и Быки, Лоси пожиратели депозита, Индюки и Совы
Весёлые картинки, был такой журнал...
Надеюсь, тут всё же есть волшебники, а не только недоучки)
Думаю, найду как быть полезным волшебнику)
И надо понятнее: А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца? - но тогда линии в начале месяца исчезнут совсем!!!
Возможно я чего- то не понимаю.
Или не я).
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Уважаемые волшебники кода mql !
Есть у меня три замечательных индикатора, но они могли бы быть ещё более замечательными, если... Если вы сможете сделать кое-что...
Первый: Pivot-M
Когда меняется месяц линии переползают свечах недельных смотреть очень неудобно, можно сделать так, чтоб линии уровней не переползали? А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца?
На рисунке ломаные линии видны, хотелось бы просто уровни, от начала месяца и до конца.
Второй: WeeklyPivot
Видно как линии переползают, когда меняется неделя, а хотелось бы, чтоб просто начинались в начале недели и были сразу до конца недели! А не рисовались с каждой нов. свечкой.
Кроме того: этот индикатор на минутном графике либо не показывается почему-то иногда, либо показывает СОВСЕМ другой уровень, чем на 5и-минутном и выше!!! Как то это можно исправить?
Третий: --PivotCustomTime----
Замечательный индикатор, но то, что он рисует сегодня длится на многие дни назад!!!
Можно сделать, чтоб рисовался с 00 часов данного дня и сразу до конца дня? А за вчерашний день НЕ НУЖНЫ сегодняшние линии)
Ибо вчера должны быть вчерашние, А ИХ НЕТ. Можно сделать чтоб были? Хотя бы за дней 10 предыдущих? И тоже с начала суток и сразу до конца.
Если найдётся добрый волшебник, думаю, эти индикаторы могут многим пригодиться и волшебнику в том числе) и люди будут благодарны. А я тем более.
Спасибо)