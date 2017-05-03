Волшебники есть?)

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Уважаемые волшебники кода mql !

Есть у меня три замечательных индикатора, но они могли бы быть ещё более замечательными, если... Если вы сможете сделать кое-что...

Первый: Pivot-M

Когда меняется месяц линии переползают  свечах недельных смотреть очень неудобно, можно сделать так, чтоб линии уровней не переползали? А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца?

На рисунке ломаные линии видны, хотелось бы просто уровни, от начала месяца и до конца.

Второй: WeeklyPivot

Видно как линии переползают, когда меняется неделя, а хотелось бы, чтоб просто начинались в начале недели и были сразу до конца недели! А не рисовались с каждой нов. свечкой.

Кроме того: этот индикатор на минутном графике либо не показывается почему-то иногда, либо показывает СОВСЕМ другой уровень, чем на 5и-минутном и выше!!! Как то это можно исправить?

Третий:  --PivotCustomTime----

Замечательный индикатор, но то, что он рисует сегодня длится на многие дни назад!!!

Можно сделать, чтоб рисовался с 00 часов данного дня и сразу до конца дня? А за вчерашний день НЕ НУЖНЫ сегодняшние линии)

Ибо вчера должны быть вчерашние,  А ИХ НЕТ. Можно сделать чтоб были? Хотя бы за дней 10 предыдущих? И тоже с начала суток и сразу до конца.


Если найдётся добрый волшебник, думаю, эти индикаторы могут многим пригодиться и волшебнику в том числе) и люди будут благодарны. А я тем более.

Спасибо)

Файлы:
Pivot-M.mq4  8 kb
PM.jpg  18 kb
WeeklyPivot.mq4  7 kb
PW.jpg  79 kb
--PivotCustomTime----.mq4  14 kb
PD.jpg  46 kb
 

Фриланс спасет Гиганта Мысли и Отца Русской Демократии.

Там много нужных вам волшебников.

 

Тут точно нет?

За всех отвечаете?

 
S-Dzen:

Тут точно нет?

За всех отвечаете?


Так ведь он и сказал, что есть. Даже показал, где именно.
 
Непонятно сказал, чукча я) до сих пор не понял.
[Удален]  
S-Dzen: Уважаемые волшебники кода mql ! 

Есть у меня три замечательных индикатора, но они могли бы быть ещё более замечательными, если... Если вы сможете сделать кое-что...  Если найдётся добрый волшебник, думаю, эти индикаторы могут многим пригодиться и волшебнику в том числе) и люди будут благодарны. А я тем более.  Спасибо)

Предлагаемая Вами работа малоинтересна - ну это как если б незнакомый человек на улице попросил поехать с ним убавить громкость телевизора... Ваше рассуждение о полезности весьма амебны, т.е. бессмысленны и неопределенны. Вам нужен курсовой проект - так за работу надо платить. Вот если б вы указали на способ получения профита из этих индикаторов, тогда б ...

И надо понятнее: А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца?  - но тогда линии в начале месяца исчезнут совсем!!!

 
S-Dzen:
Непонятно сказал, чукча я) до сих пор не понял.

Ну ОК. Тогда вот так.
 

Ага, понял)

Ток денюх уже нет, всё отобрали акулы форекса)

Подзаработаю, попробую ещё раз поторговать, а пока индикаторы бы кто подремонтировал? Не?

[Удален]  
S-Dzen:  Ток денюх уже нет, всё отобрали акулы форекса)

Вот Вы и проболтались! На форексе совсем другой зоопарк: Медведи и Быки, Лоси пожиратели депозита, Индюки и Совы

                

 
картинка, с медведЁм и быком, неправильная - бык снизу должен на рога поднимать, а мишка сверху давить...)
 

Весёлые картинки, был такой журнал...

Надеюсь, тут всё же есть волшебники, а не только недоучки)

Думаю, найду как быть полезным волшебнику) 

И надо понятнее: А просто начинались с 00 часов нового месяца и сразу длились до конца месяца?  - но тогда линии в начале месяца исчезнут совсем!!!

Возможно я чего- то не понимаю.

Или не я).

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