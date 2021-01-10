Нужен и индикатор, которые делит график на недельные периоды на таймфреймах от М1 до Н4.
- www.mql5.com
Добрый день!
Помогите пожалуйста с поиском или написанием индикатора, который бы в МТ4 делил график на недельные периоды.
Встроенная функция МТ4 "Показывать разделители периодов" не годится, поскольку она не имеет настроек и на таймфреймах от М1 до Н1 делит график на периоды, кратные дням и только Н4 делит на периоды, кратные неделе.
Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов. Естественно с возможностью выбора из меню настроек типа и цвета вертикальной линии и возможности настройки таймфреймов для отображения этих периодов.
Зачем?
Зачем?
Раньше приятель спрашивал - Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов и ты не раздумывая пытался помочь , решить вопрос.
С возрастом возникают вопросы , зачем.
Раньше приятель спрашивал - Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов и ты не раздумывая пытался помочь , решить вопрос.
С возрастом возникают вопросы , зачем.
Линию нарисуй вертикальную в пятницу или понедельник по времени.
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Добрый день!
Помогите пожалуйста с поиском или написанием индикатора, который бы в МТ4 делил график на недельные периоды.
Встроенная функция МТ4 "Показывать разделители периодов" не годится, поскольку она не имеет настроек и на таймфреймах от М1 до Н1 делит график на периоды, кратные дням и только Н4 делит на периоды, кратные неделе.
Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов. Естественно с возможностью выбора из меню настроек типа и цвета вертикальной линии и возможности настройки таймфреймов для отображения этих периодов.