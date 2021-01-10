Нужен и индикатор, которые делит график на недельные периоды на таймфреймах от М1 до Н4.

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Добрый день!

Помогите пожалуйста с поиском или написанием индикатора, который бы в МТ4 делил график на недельные периоды.

Встроенная функция МТ4 "Показывать разделители периодов" не годится, поскольку она не имеет настроек и на таймфреймах от М1 до Н1 делит график на периоды, кратные дням и только Н4 делит на периоды, кратные неделе.

Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов. Естественно с возможностью выбора из меню настроек типа и цвета вертикальной линии и возможности настройки таймфреймов для отображения этих периодов. 

 

Воспользуйтесь поиском в код базе

там такого как Вам надо - выше крыши

 
https://www.mql5.com/en/code/11332
DailyLines
DailyLines
  • www.mql5.com
Like period Separator each new day will gets its line at starting. Above this line you can read the text what day of the week is starting. The lines can be dotted, solid , dash ....  and also the width can be chosen. The text is placed pixels you choose...
 
POMOGATOR_196:

Добрый день!

Помогите пожалуйста с поиском или написанием индикатора, который бы в МТ4 делил график на недельные периоды.

Встроенная функция МТ4 "Показывать разделители периодов" не годится, поскольку она не имеет настроек и на таймфреймах от М1 до Н1 делит график на периоды, кратные дням и только Н4 делит на периоды, кратные неделе.

Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов. Естественно с возможностью выбора из меню настроек типа и цвета вертикальной линии и возможности настройки таймфреймов для отображения этих периодов. 

Зачем? 

 
Алексей Тарабанов:

Зачем? 



Раньше приятель  спрашивал  -  Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов  и ты не раздумывая пытался помочь ,  решить вопрос.

С возрастом возникают вопросы ,  зачем.

 
Yuriy Zaytsev:



Раньше приятель  спрашивал  -  Мне же необходимо, чтобы на ТФ от М1 до Н4 отображались разделители недельных периодов  и ты не раздумывая пытался помочь ,  решить вопрос.

С возрастом возникают вопросы ,  зачем.

Линию нарисуй вертикальную в пятницу или понедельник по времени.

 
Подскажите индикатор разделитель периодов на H1, чтобы можно было самому задавать на какой час будет разделителем. Например, нужно чтобы он не в 00:00 ставил вертикальную линию а в 05:00 на всей истории, и это значение можно было поменять.
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