Обновление файлов в маркете
Где-то читал здесь, сейчас не могу найти, как обстоит в маркете дело с обновлением файлов. Допустим нашел ошибку, исправил, обновил версию. Ранее купивший может закачать себе обновленную версию? Так же можно прикрутить новую функцию? А если цену поднимал, ранее купившие все равно смогут скачивать обновленный файл?
У меня есть скрин, как выглядит в терминале доступность новой версии бесплатного продукта. Полагаю, что и по платному так:
Насколько знаю, изменение стоимости продукта никоим образом не ограничивает возможности последующего обновления на свежие версии и покупателю не требуется доплачивать, если к моменту выхода новой версии цена поднялась. Ну и, на всякий случай напишу, обновления до новых версий не влияют на количество активаций.
