Проблема с неправильной оценкой заказчика - страница 2
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Присоединяюсь к выше высказанным просьбам и прошу Администрацию исправить количество звезд в отзыве по моей работе:
https://www.mql5.com/ru/job/130746
вот отзыв:
Заказчик обращался сюда на форум с запросом на исправление ошибки: Обращение к администраторам и модераторам. Исправьте пожалуйста количество звезд разработчику. - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5,
но на его просьбу тогда вообще никто и никак не отреагировал.
Еще у меня предложение к разработчикам сайта: Сделайте пожалуйста возможность пользователям (как заказчикам, так и исполнителям) исправлять в положительную сторону свои ошибки и тогда отпадет необходимость в подобных обращениях.
Отличное исполнение! Адекватное обсуждение и точность понимания. Качественный и ответственный подход с учетом пожеланий и изменений.
столкнулся с той же проблемой, прошу изменить оценку с 3 на 5 звезд https://www.mql5.com/ru/job/140611
Здравствуйте. Та же проблема, выставил 3 звезды, вместо 5, просьба исправить. Алексей явно такого не заслужил. Вот ссылка на заказ https://www.mql5.com/ru/job/129811
Благодарю.
Актуально. Администрация, пожалуйста исправьте 3 звезды.
https://www.mql5.com/ru/job/135973
Уважаемые администраторы и участника MQL5.
В оценке работ по изготовленным советникам есть проблемы.
Разместил заказ, получил советника. Доволен работой и общением с исполнителем.
Поставил отзыв положительный и пять звезд. Нажимаю ОК. не проходит.
До меня, как до жирафа, не сразу доходит, что превышено количество символом.
Урезаю отзыв нажимаю ОК. И вместо пяти звезд высвечивает три. Просто караул.
Мой заказ https://www.mql5.com/ru/job/142809.
Админы, просьба, исправьте ситуацию. Поставьте пять звезд. Из отзыва видно, что я как заказчик доволен.
Спасибо.
Прошу администрацию внести изменения в оценку выполненного разработчиком Николаем Ивановым моего заказа "Доработка тикового скальпера":
сегодня, 13.04.2021, я выставил разработчику Николаю Иванову 5 звезд, однако система поставила три звезды, что неправильно.
Пытался скопировать и вставить отзыв из приватной сферы, связанной с заказом, в официальный отзыв, однако не смог этого сделать даже при перезагрузке страницы, поэтому повторю отзыв сюда:
"Работа по моему заказу по сложности превзошла все остальные заказы. Благодарю разработчика за качественное выполнение, выдержанные сроки.
Этот же заказ два года назад мне "запорол" один известный на весь мир канадский разработчик.
Тем более приятно, что у нас есть такие разработчики, как Николай Иванов.
Ещё раз спасибо за работу.
С уважением,
Ключинский Михаил Владимирович."