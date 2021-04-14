Проблема с неправильной оценкой заказчика - страница 2

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Присоединяюсь к выше высказанным просьбам и прошу Администрацию исправить количество звезд в отзыве по моей работе:

https://www.mql5.com/ru/job/130746

вот отзыв:

Заказчик обращался сюда на форум с запросом на исправление ошибки:  Обращение к администраторам и модераторам. Исправьте пожалуйста количество звезд разработчику. - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5,

но на его просьбу тогда вообще никто и никак не отреагировал.


Еще у меня предложение к разработчикам сайта: Сделайте пожалуйста возможность пользователям (как заказчикам, так и исполнителям) исправлять в положительную сторону свои ошибки и тогда отпадет необходимость в подобных обращениях.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Робот на основе кластеных и вертикальных объемов + RSI
Фриланс-сервис на MQL5.com: Робот на основе кластеных и вертикальных объемов + RSI
  • www.mql5.com
Настраиваемые параметры: 1. Размер лота 2. Максимальный размер стопа 3. Размер тейка 4. Объем свечи 5. Кол-свечей для определения пин-бара 6. Перенос в безубыток через к-во тиков 7. Время торговли. Нужно исключить два временных промежутка. 8. Максимальный убыток (в тиках или деньгах на важно) при котором сегодня робот перестает торговать. 9. Максимальный профит (в тиках или деньгах на важно) при котором сегодня робот перестает торговать. 10
 
Всем спасибо за своеобразную  поддержку. Проблема была решена при повторном обращении в сервис деск, правда к этому моменту заказчик оставив отрицательный отзыв поставил мне одну звезду. Снизив мой рейтинг, с одной стороны вроде отомстил с другой получается вроде как и не за что было мстить. Встретите этого заказчика будьте бдительны сначала он вежливый и учтивый но только он поймет что вы не будете идти у него на поводу человек мгновенно открывает свою сущность. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
 
Может тогда и мне исправите! Человек два раза заказывал. сначала три звезды поставил , цитирую отзыв: 

Отличное исполнение! Адекватное обсуждение и точность понимания. Качественный и ответственный подход с учетом пожеланий и изменений.


 

столкнулся с той же проблемой, прошу изменить оценку с 3 на 5 звезд https://www.mql5.com/ru/job/140611

 

Здравствуйте. Та же проблема, выставил 3 звезды, вместо 5, просьба исправить. Алексей явно такого не заслужил. Вот ссылка на заказ https://www.mql5.com/ru/job/129811 

Благодарю.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Торговый советник на 123
Фриланс-сервис на MQL5.com: Торговый советник на 123
  • 2020.09.20
  • www.mql5.com
Всем доброго времени суток. Нужен советник мт4, использующий паттерн 123. В видео по ссылке (https://youtu.be/LQEqfazUpUM) подробно человек объясняет эту ТС. Робот должен выставлять стопы и использовать трал. Так же необходимо предусмотреть торговлю без стопов, чтоб была возможность использовать мартышку. Нужные параметры: Lots - обьем сделки. Trail - количество пунктов после которых будет включаться трейлинг. TP - тейк профит в пунктах. Use-Martingale - (true/false) при включении бот не будет
Файлы:
t2rk5.jpg  21 kb
 

Актуально. Администрация, пожалуйста исправьте 3 звезды.

https://www.mql5.com/ru/job/135973

Фриланс-сервис на MQL5.com: Algorithmic MT4 EA that operate in hedge mode
Фриланс-сервис на MQL5.com: Algorithmic MT4 EA that operate in hedge mode
  • 2020.12.10
  • www.mql5.com
I'm looking for algorithmic MT4 EA that operate in hedge mode. The entry trade don't coming from a signal, but when the numbers of actives trade is zero, the EA open Buy and Sell trades at same time. When one trade reach TP, the EA opens other two opposite trade, one in direction of win trade at start lot size and any other against with lot size incremented. When one trade reach SL, the EA opens one trade in the same direction of closed trade, at start lot size. If hte numbers of active trades
 
Ошибочно поставил плохую оценку в три звезды, вместо пяти, исправьте пожалуйста! на 5 звёзд. Вот мой заказ https://www.mql5.com/ru/job/142984
 

Уважаемые администраторы и участника MQL5.
В оценке работ по изготовленным советникам есть проблемы.
Разместил заказ, получил советника. Доволен работой и общением с исполнителем.
Поставил отзыв положительный и пять звезд. Нажимаю ОК. не проходит.
До меня, как до жирафа, не сразу доходит, что превышено количество символом.
Урезаю отзыв нажимаю ОК. И вместо пяти звезд высвечивает три. Просто караул.
Мой заказ https://www.mql5.com/ru/job/142809.
Админы, просьба, исправьте ситуацию. Поставьте пять звезд. Из отзыва видно, что я как заказчик доволен.
Спасибо.

 
Уважаемый заказчик Вам следует обратиться в сервис деск с этой просьбой. Эта ветка была открыта для поиска решения не более того, непосредственно здесь я думаю Вам никто не поможет.
 

Прошу администрацию внести изменения в оценку выполненного разработчиком Николаем Ивановым моего заказа "Доработка тикового скальпера":

 сегодня, 13.04.2021, я выставил разработчику Николаю Иванову 5 звезд, однако система поставила три звезды, что неправильно.

Пытался скопировать и вставить отзыв из приватной сферы, связанной с заказом, в официальный отзыв, однако не смог этого сделать даже при перезагрузке страницы, поэтому повторю отзыв сюда:

"Работа по моему заказу по сложности превзошла все остальные заказы. Благодарю разработчика за качественное выполнение, выдержанные сроки.

Этот же заказ два года назад мне "запорол" один известный на весь мир канадский разработчик.

Тем более приятно, что у нас есть такие разработчики, как Николай Иванов.

Ещё раз спасибо за работу.

С уважением,

Ключинский Михаил Владимирович."

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