Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 5
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сейчас как раз на другом спецфоруме интересная ситуация с лайками получилась) обиженные минусуют участника а он и понять не может кто, лайки это все же для женщин больше, как цветы
Да я против системы с минусованием. Негатив не нужен на форуме, он ведет к конфронтациям.Это и есть третейское судейство и саморегуляция.
Но если я зашел на форум и вижу схватку двух участников, то могу кому-то поставить большой палец вверх 👍, если хочу его поддержать.
Воинствующий невежда, после того как увидит, что у его оппонента 18*👍, а у него всего 3, то сам дистанцируется и впредь будет более аккуратным в суждениях и фильтровать свой базар.
Да я против системы с минусованием. Негатив не нужен на форуме, он ведет к конфронтациям.Это и есть третейское судейство и саморегуляция.
Но если я зашел на форум и вижу схватку двух участников, то могу кому-то поставить большой палец вверх 👍, если хочу его поддержать.
Воинствующий невежда, после того как увидит, что у его оппонента 18*👍, а у него всего 3, то сам дистанцируется и впредь будет более аккуратным в суждениях и фильтровать свой базар.
это не профессионально, лайки для школьников и женщин, система оценки она порадит поразитов, есть такие участники, устроит не нужную гонку
как там было, хочешь лайки - заведи их)))
В чем Вы видите непрофессионализм, если существует возможность выразить свое мнение коротко одним кликом, без влезания в склоку?
Поясните пожалуйста.
Если вам не нравится слово лайк, то оно мне тоже не нравится.
Тогда назовем это "Согласен 👍". - Это по мужски? Или снова для школьников и женщин?
"Согласен 👍" или "Спасибо 👍" совсем не помешало-бы, только без привязки к репутации на форуме. А вот так называемые дизлайки совершенно, категорически не нужны.
"Согласен 👍" или "Спасибо 👍" совсем не помешало-бы, только без привязки к репутации на форуме. А вот так называемые дизлайки совершенно, категорически не нужны.
Конечно. Именно об этом и говорю.
Никаких автобанов и снижение рейтинга.
Только вчера он был, а сегодня уже его нет. Перезагрузка не помогла. Это только у меня так или у всех? Посмотрите, пожалуйста, у себя.
Как без колонки СЕРВИС настроить СМС на телефон?
Как без колонки СЕРВИС настроить СМС на телефон?
смс на телефон и не было никогда. Есть push-сообщения на мобильный терминал в смартфоне. Настраиваются в настройках вашего профиля.
Понял, спасибо.
Жаль только, что теперь не добраться до заявок, в которых содержится код воспроизведения соответствующих багов.
Я свои вижу, вот пример https://www.mql5.com/ru/users/vdev/servicedesk/closed/73380
На всякий случай сделал скриншот. Кстати, проверил, ошибку поправили, выдает
'+' - illegal operation use LoadQuotes.mq5 20 10
'-' - illegal operation use LoadQuotes.mq5 21 10
ИИ будет обрабатывать заявки из СД.
На одном популярном форуме ввели систему ИИ "КИСА". Все равно 80% постов - пустышки ради вознаграждения.
Да, я думаю разрулят как-то.
Но ведь, действительно, нереально перелопатить такой ворох обращений, тем более, когда из них 95 % просто невнимательность, неопытность или невежество.
Перенос этой проблемы на плечи форума - правильное решение и это убьет двух зайцев.
Только вот нужно делать что-то с культурой общения на русском форуме. Ведь множество вечно дежурных советчиков разъяснения свои дают с нескрываемым раздражением и в форме "Ну чтож вы все тупые такие....".
Возможно было бы правильно создать что-то вроде комнат: "Комната багов", Комната вопросов и ответов" ... Чтобы не смешивать все файлы в одной папке под названием Форум. Как говориться навести порядок на рабочем столе.
Охотно верю. Запомнился случай, когда один кадр выносил мне мозг в чате, чтобы я прислал ему дистрибутив МТ5. Говорю, внизу справа есть ссылки, скачай сам. Он мне, - у меня там ничего нет. После бессмысленных, истеричных сообщений прислал мне скриншот с сайтом Инсты. Это при том, что мы вели переписку в ЛС этого сайта. )))) Выяснилось, что это Инста разработала МТ4 и МТ5, а этот сайт просто так, ни о чем ))