Здравствуйте!


Народ, подскажите, пож-та, кто-нибудь, из-за чего может не работать поиск по форуму ?

Что бы я не набирал в поиске, результаты появляются во всех разделах (Докум. Статьи, CodeBase, и.д.), но не в разделе Форум!

Это началось недавно. Пробовал в разных браузерах.


ps

Не нашел подходящую ветку, поэтому создаю новую.

 

Сразу нашел эту вашу ветку по поиску на форуме - 

---------

А это - все ваши посты на форуме (просто для примера, так как пока только один пост - вводить юсернейм как в линке профайла, то есть - https://www.mql5.com/ru/users/[юсернейм]) - 


---------

То есть, все работает.

 
Вероятно Вы попали в промежуток индексации сайта. В такие моменты поиск может охватывать не все разделы сайта.

 

Мы сейчас выкатываем новую версию поисковика и индексы неполные.

Ночью будет полная переиндексацию.

 

Здравствуйте!

Большое спасибо всем, кто откликнулся. Поиск заработал.

 

Обращаю внимание администрации и веб-разработчиков, что почему-то страницы продуктов в Маркете индексируются гуглом и яндексом неполностью: только закладка Обзор попадает в поисковые индексы, а Обсуждение - нет. Учитывая, что размер текста на закладке Обзор ограничен (3600 символов), и часто приходится давать расширенное описание, настройки, примеры на закладке Обсуждений, данная практика отрицательно сказывается на доступности продуктов пользователям сети и генерации потока новых посетителей. Желательно разобраться в причинах (то ли проблема в отдаче текстов сайтом, то ли на закладке Обсуждений есть какие-то признаки-стоперы для поисковиков) и устранить их.

PS. Предлагаю модераторам завести ветку "Вопросы и предложения по сайту", если такая уже есть, дайте ссылку - поиск её не выдает ;-/

 

Вообще, самое кошерное искать на этом сайте гуглом или яндексом, местный поиск слабоват

Гугл - искомое_слово site:mql5.com более подробно

Яндекс - использовать расширенный поиск

