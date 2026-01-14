Ошибки, баги, вопросы - страница 1582

Во вкладке "Навигатор" при наведении мыши на советник отображается его copyright.

#property version     "1.0"
#property copyright   "copyright"
#property description "description"

А какая от этого польза для пользователя? Логичнее было бы отображать description.

 

Про иконку отдельно написал в сервисдеск - уж коли она есть - пусть отображается и в навигаторе

 

Ребят, привет.


Подскажите пожалуйста как сделать что бы эти валютные пары были в двух или трех строках?


 
AnonName:

Подскажите пожалуйста как сделать что бы эти валютные пары были в двух или трех строках?

Вполне достаточно режима Alt+W

Правая кнопка мыши - меню "Окна графиков"(MT4)\"Окна"(MT5)

 
A100:
Вполне достаточно режима Alt+W
нет не достаточно
 
A100:

Вполне достаточно режима Alt+W

Правая кнопка мыши - меню "Окна графиков"(MT4)\"Окна"(MT5)

А где щелкать по правой кнопке? в какой месте интерфейса?


 
AnonName:

А где щелкать по правой кнопке? в какой месте интерфейса?

На самой строке

A100:
На самой строке

Там только вот что


 
AnonName:

Там только вот что

Окна графиков Alt+W

 
AnonName:
нет не достаточно

Вот заменить Monthly, Weekly и Daily на сокращенные записи было бы неплохо

 

как в периодах графика сделано

 

 
A100:

Окна графиков Alt+W

и? там даже нельзя щелкнуть там нет контекстного меню
