Ошибки, баги, вопросы
Во вкладке "Навигатор" при наведении мыши на советник отображается его copyright.
А какая от этого польза для пользователя? Логичнее было бы отображать description.
Про иконку отдельно написал в сервисдеск - уж коли она есть - пусть отображается и в навигаторе
Ребят, привет.
Подскажите пожалуйста как сделать что бы эти валютные пары были в двух или трех строках?
Вполне достаточно режима Alt+W
Правая кнопка мыши - меню "Окна графиков"(MT4)\"Окна"(MT5)
Вполне достаточно режима Alt+W
Правая кнопка мыши - меню "Окна графиков"(MT4)\"Окна"(MT5)
А где щелкать по правой кнопке? в какой месте интерфейса?
На самой строке
Там только вот что
Окна графиков Alt+W
нет не достаточно
Вот заменить Monthly, Weekly и Daily на сокращенные записи было бы неплохо
как в периодах графика сделано
Окна графиков Alt+W