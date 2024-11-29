Дизайн терминала Metatrader
Делимся наблюдениями исключительно по визуалу и дизайну.
у вас на сайте время GMT указано как время Лондона.
Самая идеальная форма - форма шара... это форма совершенства. Надо все кнопки сделать круглыми, без изображений и надписей.
Самая идеальная форма - форма шара... это форма совершенства. Надо все кнопки сделать круглыми, без изображений и надписей.
гениально! ) поддерживаю
главное сам график шарообразным нарисовать, тогда точно будет известно куда на следующем обороте цена пойдёт :О)
Самая идеальная форма - форма шара... это форма совершенства. Надо все кнопки сделать круглыми, без изображений и надписей.
Полушария тоже неплохо.
Полушария тоже неплохо.
Если посчитаете ссылку какой-то рекламой, то удалите. Сайт не мой, нашёл в сети.
Тут пример темной темы, которая используется в сотне разного софта, в том числе для метаедитор - https://draculatheme.com/metaeditor
Но красивее будет с тёмной оболочкой.
у вас на сайте время GMT указано как время Лондона.
Да там просто виджет временно висит. В любом случае у большинства брокеров в терминале либо мск, либо Лондон
Согласен с топик-стартером касательно замечаний по дизайну.
Еще стоит заметить что при повышении DPI (на некоторых мониторах без этого никак) иконки становятся немного другими, а бар-селектор периодов становится очень тусклого вида.
И вот этот ужас надо конечно бы убрать:
Вечно маячащий красный индикатор с единицей, который невозможно отключить, это вообще нонсенс в UX/UI.
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Делимся наблюдениями исключительно по визуалу и дизайну.
Начну с первого наблюдения и посвящен он иконками и общему стилю.
Иконки устарели. Эффект 3D, блеска уже никто не использует. Закругления прямоугольников - зло, здесь впрочем с этим всё в порядке.
Все современные стили уже давно во флэт стиле
Кстати, если уменьшить окно терминала и вернуть обратно, то инструменты прыгнут на новую строку, но потом не вернутся обратно.
Т.е. нужен функционал переноса на новую строку независимый от закрепления инструментария на новой строке.
Нужна ещё тёмная тема. Для неё иконки должны быть одноцветные (серые) и одноцветные активные (например синий свет)
К примеру в WEB терминале замечено, что иконки имеют расцветку серую перед полной загрузкой.
Значит уже функционал заложен. У иконки есть 3 состояния. В тёмной теме второе состояние (цветной и неактивный) не нужен.
Только неактивный (серый) и активный синий.
Пример из яндекс-картинок
Пример удачных флэт значков в терминале конечно есть:
Видимо делал новый дизайнер. Так пусть и нарисует все новые значки:
1. Неактивный серый режим для белой темы и тёмной темы (разница будет лишь в оттенке или вообще никакой, зависит от опыта дизайнера)
2. Неактивный цветной режим для белой темы
3. Активный цветной режим для белой темы и активный режим для темной темы (для темной темы просто закраску сменить с серой на синюю)
Не забывая про значки в терминале
И тут же можно увидеть, что значки файлов и папок одинаковые. Если для папок сделать отдельные значки, будет приятнее.
Пример, как значки влияют на восприятие:
Open Office
LibreOffice
Microsoft Office
В случае с Микрософтом заметны лёгкие оттенки, светлосерые линии/разраничители, никаких закруглений! на полях ввода/выбора.
Минимализм, мягкие цветовые переходы, отсутствие огромных значков и никакого 3D.
Пример из терминала
Справа вверху три значка с приятным лёгким оттенком, не создающим контраст.
Вот такие переходы для линий, окон и прочих разделителей надо делать мягким оттенком к основному.
А вот тёмно-серая тема у Оффиса фиговая
Ужас.
Пример надо брать с фотошопа, тёмной темы телеграмма и других топовых массовых продуктов.
Далее по визуалу терминала:
Значки не совпадают с визуалом в терминале. Как по мне, нужно делать 1в1 и исправить значки в выпадающем меню.
Значки Buy и Sell стоят с заранее установленным цветом (а надо ли?). А вот размер стоило бы предустановить побольше.
"Стрелка", как и писал до этого имеет выбор произвольного значка, о чём догадаться крайне сложно. Название Wingdings Arrow / Wingdings Стрелка было бы логичнее, учитывая команду arrowcode.
Значки попонятнее
Едем дальше. Значки должны быть лёгкими на восприятие, никаких двойных тройных линий
Значок фотоаппарата был бы больше к месту, как по мне. Их куча.
Кстати, всё выше перечисленное относится к UI дизайну.
Если хотите, можете поискать исследования на тему упаковки продукта/дизайна.
Но качественный и привлекательный дизайн способен увеличить популярность продукта минимум на 50%
А в некоторых случаях до 80%
Следующий разбор будет про тестер МТ5, я им пользовался всего несколько раз, так и не привык, так что есть что сказать про удобства.