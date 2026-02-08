Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 34

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MetaQuotes #:

Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.

За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.

Создайте на сайте mql страницу с временем GMT, как полезная информация для пользователей (часто используется в настройке экспертов).

 

Ситуация следующая. В маркете выставлен продукт.
Добавив очередную версию с пояснениями, можно ли поменять описание продукта на более осмысленное?
И еще я хочу поменять скриншоты на более информативные.
Продукт пока не приобретался, поэтому хотел до того момента это исправить. 

 
Andrey Gladyshev #:

Ситуация следующая. В маркете выставлен продукт.
Добавив очередную версию с пояснениями, можно ли поменять описание продукта на более осмысленное?
И еще я хочу поменять скриншоты на более информативные.
Продукт пока не приобретался, поэтому хотел до того момента это исправить. 

А почему нет? И покупки в этом контексте не имеют никакого значения. Описание всегда можно и, думаю, даже нужно менять. Особенно если речь идет о реальном улучшении.

 
Ihor Herasko #:

А почему нет? И покупки в этом контексте не имеют никакого значения. Описание всегда можно и, думаю, даже нужно менять. Особенно если речь идет о реальном улучшении.

Спасибо за ответ. 

 

А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?

Имеется ввиду вот это:


После изменения в описании кто-то проверяет мои изменения или необходимо написать в сервисдеск?

Или есть отдельная ветка на Форуме?

 
Evgenii Aksenov #:

А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?

В течение суток.

Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.

 
Marsel #:

В течение суток.

Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.

Все сделают по правилам, тогда как будет ранжирование - застынет на месте?

Новые продукты будет попадать выше, а прошлые падать вниз - всё-же сделано по правилам, лучше то уже некуда. ?

 
Evgenii Aksenov #:

А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?

Имеется ввиду вот это:


После изменения в описании кто-то проверяет мои изменения или необходимо написать в сервисдеск?

Или есть отдельная ветка на Форуме?

Я уже писал в соседней ветке. У меня такой же вопрос. Но ответа всё равно нет.

 
Marsel #:

В течение суток.

Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.

У меня есть нужда в гадании.
Описание не имеет (и не имело) ничего лишнего, параметры все описаны.

Более того, МТ5 версия не понижена, а МТ4 версия понижена.


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Vitaly Muzichenko #:

Все сделают по правилам, тогда как будет ранжирование - застынет на месте?

Новые продукты будет попадать выше, а прошлые падать вниз - всё-же сделано по правилам, лучше то уже некуда. ?

Корректность описания составляет лишь часть веса при ранжировании.

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