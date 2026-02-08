Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 34
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Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.
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Ситуация следующая. В маркете выставлен продукт.
Добавив очередную версию с пояснениями, можно ли поменять описание продукта на более осмысленное?
И еще я хочу поменять скриншоты на более информативные.
Продукт пока не приобретался, поэтому хотел до того момента это исправить.
Ситуация следующая. В маркете выставлен продукт.
Добавив очередную версию с пояснениями, можно ли поменять описание продукта на более осмысленное?
И еще я хочу поменять скриншоты на более информативные.
Продукт пока не приобретался, поэтому хотел до того момента это исправить.
А почему нет? И покупки в этом контексте не имеют никакого значения. Описание всегда можно и, думаю, даже нужно менять. Особенно если речь идет о реальном улучшении.
А почему нет? И покупки в этом контексте не имеют никакого значения. Описание всегда можно и, думаю, даже нужно менять. Особенно если речь идет о реальном улучшении.
Спасибо за ответ.
А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?
Имеется ввиду вот это:
После изменения в описании кто-то проверяет мои изменения или необходимо написать в сервисдеск?
Или есть отдельная ветка на Форуме?
А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?
В течение суток.
Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.
В течение суток.
Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.
Все сделают по правилам, тогда как будет ранжирование - застынет на месте?
Новые продукты будет попадать выше, а прошлые падать вниз - всё-же сделано по правилам, лучше то уже некуда. ?
А как часто происходит "пересмотр" рейтинга продукта в Маркете ?
Имеется ввиду вот это:
После изменения в описании кто-то проверяет мои изменения или необходимо написать в сервисдеск?
Или есть отдельная ветка на Форуме?
Я уже писал в соседней ветке. У меня такой же вопрос. Но ответа всё равно нет.
В течение суток.
Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.
У меня есть нужда в гадании.
Описание не имеет (и не имело) ничего лишнего, параметры все описаны.
Более того, МТ5 версия не понижена, а МТ4 версия понижена.
Все сделают по правилам, тогда как будет ранжирование - застынет на месте?
Новые продукты будет попадать выше, а прошлые падать вниз - всё-же сделано по правилам, лучше то уже некуда. ?
Корректность описания составляет лишь часть веса при ранжировании.