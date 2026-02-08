Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 15

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Fedor Arkhipov:

Почему к печальному? Это с какой стороны посмотреть. Может повезет и итог будет хороший.

Мы будем рады, если вам повезёт. Но наше сообщество много потеряет, если потеряет Вас и таких как Вы.

 
Pavel Verveyko:

В связи с новыми правилами -

Можно ли в link разместить ссылку на свой профиль MQL с продуктами?

Link это для обратной связи с автором, я так понимаю, что если там ссылка на профиль автора или на витрину продаж в mql5.com то это не может быть нарушением.
 

Прошу уточнить, как по новым правилам правильно представить один продукт в двух вариациях:

  1. для МТ4;
  2. для МТ5.

Обычно я делал две страницы с одинаковым описанием - в разделе для МТ4 и в разделе для МТ5, и перекрестными ссылками между этими двумя страницами.

Если это правильно, тогда прошу подтвердить.

Если неправильно, тогда как нужно делать?

 
Вопросики тут конечно .....
 
Vladislav Andruschenko:
Вопросики тут конечно .....
Vadim Zotov:

Прошу уточнить, как по новым правилам правильно представить один продукт в двух вариациях:

  1. для МТ4;
  2. для МТ5.

Обычно я делал две страницы с одинаковым описанием - в разделе для МТ4 и в разделе для МТ5, и перекрестными ссылками между этими двумя страницами.

Если это правильно, тогда прошу подтвердить.

Если неправильно, тогда как нужно делать?

Какие?

Всё как на ладони: Нельзя давать ссылки, ведущие непонятно куда.

Перекрёстные ссылки внутри сервиса.

Что не понятно?

 
Vitaly Muzichenko:

Какие?

Всё как на ладони: Нельзя давать ссылки, ведущие непонятно куда.

Перекрёстные ссылки внутри сервиса.

Что не понятно?

Спасибо за консультацию. Значит, нарушения нет. Просто возникли сомнения в правильности своих действий, поэтому решил спросить здесь.

Естественно, все перекрестные ссылки ставлю только внутри сервиса, со страницы продукта МТ4 на страницу с продуктом МТ5 и наоборот.

 
Vadim Zotov:

Спасибо за консультацию. Значит, нарушения нет. Просто возникли сомнения в правильности своих действий, поэтому решил спросить здесь.

Естественно, все перекрестные ссылки ставлю только внутри сервиса, со страницы продукта МТ4 на страницу с продуктом МТ5 и наоборот.

Что логично, как по мне. Ставить ссылки с продукта мт4 и мт5. 
По другому пока быть не может. Хотя ранее неоднократно просили это все автоматизировать. ....
 

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Vladimir Pastushak:

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Vladimir Pastushak:

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за любой движ

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