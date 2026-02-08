Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 15
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Почему к печальному? Это с какой стороны посмотреть. Может повезет и итог будет хороший.
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В связи с новыми правилами -
Можно ли в link разместить ссылку на свой профиль MQL с продуктами?
Прошу уточнить, как по новым правилам правильно представить один продукт в двух вариациях:
Обычно я делал две страницы с одинаковым описанием - в разделе для МТ4 и в разделе для МТ5, и перекрестными ссылками между этими двумя страницами.
Если это правильно, тогда прошу подтвердить.
Если неправильно, тогда как нужно делать?
Вопросики тут конечно .....
Прошу уточнить, как по новым правилам правильно представить один продукт в двух вариациях:
Обычно я делал две страницы с одинаковым описанием - в разделе для МТ4 и в разделе для МТ5, и перекрестными ссылками между этими двумя страницами.
Если это правильно, тогда прошу подтвердить.
Если неправильно, тогда как нужно делать?
Какие?
Всё как на ладони: Нельзя давать ссылки, ведущие непонятно куда.
Перекрёстные ссылки внутри сервиса.
Что не понятно?
Какие?
Всё как на ладони: Нельзя давать ссылки, ведущие непонятно куда.
Перекрёстные ссылки внутри сервиса.
Что не понятно?
Спасибо за консультацию. Значит, нарушения нет. Просто возникли сомнения в правильности своих действий, поэтому решил спросить здесь.
Естественно, все перекрестные ссылки ставлю только внутри сервиса, со страницы продукта МТ4 на страницу с продуктом МТ5 и наоборот.
Спасибо за консультацию. Значит, нарушения нет. Просто возникли сомнения в правильности своих действий, поэтому решил спросить здесь.
Естественно, все перекрестные ссылки ставлю только внутри сервиса, со страницы продукта МТ4 на страницу с продуктом МТ5 и наоборот.
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