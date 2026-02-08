Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 30

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Судный день. Или судная ночь. 
 
Vladislav Andruschenko:
Судный день. Или судная ночь. 

Партнерку  в маркете обещали лет 5 назад......

 
Vladislav Andruschenko:
Судный день. Или судная ночь. 

Интересно посмотреть

 
не хорошо же кого то с рогами выкладывать
 

Ну вот уже третье число августа, три дня как новые правила вступули в силу.

Несмотрел маркет, но может кто видел:

1. изменилось что либо на витрине ?

2. Приходили ли уведомления на почту что продукт не соответствует требованиям ?

 
В en форуме продавцы сообщают о том, что неожиданно их продукты были удалены. То есть правила не читает никто.
 

Подскажите пожалуйста.

Есть пункт:

Не рекомендуется в Продукте:

  • Использовать чрезмерное количество ссылок в описании. Исключение составляют ссылки на Сигналы с результатами мониторинга Продукта.

И есть еще пункт:

Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:

  • имеют в описании или при работе на графике отсылку к другому полнофункциональному Продукта.

А если в описании к одному советнику будет ссылка на сигнал, на котором работают 2 советника например? это нарушение? 

Не ради лазейки спрашиваю. Просто есть два хороших сигнала, с одновременной работой двух советников, которые хотелось бы продемонстрировать в описании, но не хочу нарушать правил. 

 

Окончательное мнение от администрации можно услышать по продвижению своих программ по формуле "Купи один-получи второй в подарок" ?

И еще такой способ продвижения типа "Скидки только сегодня" 

Можно или нельзя таким способом продвигать свои программы?

В Правилах нет никаких на этот счет пояснений. Обычно то что не запрещено- разрешено, но это не всегда истина 




 

Вопрос по маркету.

Допустим человек купил какой то продукт, использовал все активации, как ему еще раз купить продукт? На сайте пишет, что продукт уже куплен. В терминале активации все использованы.

Пожалуйста, отвечайте только те, кто сталкивался с этим. ? 

Как рядовому пользователю купить продукт еще раз после использования всех активаций? 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Вопрос по маркету.

Допустим человек купил какой то продукт, использовал все активации, как ему еще раз купить продукт? На сайте пишет, что продукт уже куплен. В терминале активации все использованы.

Пожалуйста, отвечайте только те, кто сталкивался с этим. ? 

Как рядовому пользователю купить продукт еще раз после использования всех активаций? 

Создай ветку уже, так будет надежнее. Постоянно в таких темах тусуешься с наивным вопросом: " у меня скупили всех роботов, что делать?"
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