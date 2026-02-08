Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 30
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Судный день. Или судная ночь.
Партнерку в маркете обещали лет 5 назад......
Судный день. Или судная ночь.
Интересно посмотреть
Ну вот уже третье число августа, три дня как новые правила вступули в силу.
Несмотрел маркет, но может кто видел:
1. изменилось что либо на витрине ?
2. Приходили ли уведомления на почту что продукт не соответствует требованиям ?
Подскажите пожалуйста.
Есть пункт:
Не рекомендуется в Продукте:
И есть еще пункт:
Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:
А если в описании к одному советнику будет ссылка на сигнал, на котором работают 2 советника например? это нарушение?
Не ради лазейки спрашиваю. Просто есть два хороших сигнала, с одновременной работой двух советников, которые хотелось бы продемонстрировать в описании, но не хочу нарушать правил.
Окончательное мнение от администрации можно услышать по продвижению своих программ по формуле "Купи один-получи второй в подарок" ?
И еще такой способ продвижения типа "Скидки только сегодня"
Можно или нельзя таким способом продвигать свои программы?
В Правилах нет никаких на этот счет пояснений. Обычно то что не запрещено- разрешено, но это не всегда истина
Вопрос по маркету.
Допустим человек купил какой то продукт, использовал все активации, как ему еще раз купить продукт? На сайте пишет, что продукт уже куплен. В терминале активации все использованы.
Пожалуйста, отвечайте только те, кто сталкивался с этим. ?
Как рядовому пользователю купить продукт еще раз после использования всех активаций?
Вопрос по маркету.
Допустим человек купил какой то продукт, использовал все активации, как ему еще раз купить продукт? На сайте пишет, что продукт уже куплен. В терминале активации все использованы.
Пожалуйста, отвечайте только те, кто сталкивался с этим. ?
Как рядовому пользователю купить продукт еще раз после использования всех активаций?