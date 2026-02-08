Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 35
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Нет нужды гадать с правками, это не лотерея. Достаточно единожды сделать все по правилам.
Я уже спрашивал про WebReq. но ответа было(
Как мне быть? У меня для продукта, для Webreq нужно в настройки добавить ссылки.
А по правилам ссылки могут быть только на mql.
Корректность описания составляет лишь часть веса при ранжировании.
Добавьте счётчик просмотра продуктов, чтобы понимать, на страницу кто-то заходит, или нет!
Я уже спрашивал про WebReq. но ответа было(
Как мне быть? У меня для продукта, для Webreq нужно в настройки добавить ссылки.
А по правилам ссылки могут быть только на mql.
про ссылки в вебреквесте уже отвечали - может быть одна ссылка, если это необходимо вебреквесту.
про ссылки в вебреквесте уже отвечали - может быть одна ссылка, если это необходимо вебреквесту.
у меня их 9-10 и все нужны.
Большая просьба:
Добавьте счётчик просмотра продуктов, чтобы понимать, на страницу кто-то заходит, или нет!
очень хорошая и нужная идея, поддерживаю.
у меня их 9-10 и все нужны.
Вынесите их в блог или в комментарии. Пока возможности отличить такие ссылки от излишних ссылок на сторонние ресурсы нет.
Добавлен показ рейтинга в "Мои продукты"
Продолжаем улучшать функционал Маркета — теперь каждый продавец в разделе "Мои продукты" может увидеть абсолютную позицию опубликованного приложения. Все опубликованные продукты получают номер позиии на основании вычисляемого рейтинга.
При наведении на рейтинг продукта будет показана также информация о его позиции в категории и дополнительная информация о качестве описания продукта. Напомним, что теперь при вычислении рейтинга учитываются не только продажи и скачивания, но также и текстовое описание. Если описание перегружено смайликами, заголовками, жирным шрифтом, выделением текста, большими списками и т.д., то рейтинг продукта понижается, и он смещается вниз на витрине Маркета.
Каждый продукт Маркета должен быть не только безупречно написан с точки зрения программиста, но также и быть хорошо описан с точки зрения покупателя. Кич и кричащие тексты недопустимы.
Большинство продавцов ответственно отнеслись к дополнениям в Правилах Маркета и исправили описания своих продуктов. Но при этом необходимо иметь в виду, что новый расчет рейтинга учитывает описания продуктов на всех языках. Поэтому, если на каком-то языке описание содержит иконки, излишние заголовки, злоупотребление жирным шрифтом и выделением текста, рейтинг продукта будет понижен. Даже если на остальных языках нарушений нет.
Просим всех продавцов провести ревизию описаний своих продуктов на всех языках и обновить их при необходимости. Кроме того, не забывайте добавлять описания продукта на всех языках MQL5.community. Потенциальные покупатели предпочитают получать информацию на своем родном языке, поэтому рейтинг продукта за дополнительные языки описания также будет повышен.
Улучшайте ваши продукты и описания — покупатели и рейтинг это оценят.
Если описание перегружено смайликами, заголовками, жирным шрифтом, выделением текста, большими списками и т.д., то рейтинг продукта понижается, и он смещается вниз на витрине Маркета.
то есть продукт понижается в рейтинге из-за большого количества параметров?
Чтобы этого избежать нужно сократить в описании список параметров?
Это как-то неправильно.
то есть продукт понижается в рейтинге из-за большого количества параметров?
Чтобы этого избежать нужно сократить в описании список параметров?
Это как-то неправильно.
уже давно писали, что огромное кол-во параметров это по типу - я сам не смог поищи за меня дорогой покупатель, не буду приводить имя автора, но я помню.это верно(неправильно огромное кол-во).
Вынесите их в блог или в комментарии. Пока возможности отличить такие ссылки от излишних ссылок на сторонние ресурсы нет.
Комментарии это вкладка "обсуждения" ?
Демо версии забрали а в тестере Webreq не работает.
Эти ссылки нужны для работы продукта. И должны быть рядом с кнопкой купить(
А тут купил продукт, (не все подробно даже описание читают) и сразу вопрос а почему не работает. оказывается нужно куда то лезть и что то добавлять куда то.
ps для некоторых пользователей вообще проблема записать видео с своего экрана. и webreq не всегда знают что это.