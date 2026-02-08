Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 32
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Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)
Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)
Нарушитель не видит кто сообщил о нарушении. Даже общественные модераторы могут это не видеть. Они к маркету не имеют никакого отношения.
Все нарушители пессимизируются в рейтинге
Возможно ли, что URL-адрес WebRequest внутри описания оштрафован?
Если да, то как продолжить предоставление этого URL-адреса клиенту?
Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)
Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"
Формализованных правил не хватает. Типа черный или темный фон не может быть более 40%. У яндекс директа можно посмотреть, там не плохо описаны правила картинок для объявлений.
Возможно ли, что URL-адрес WebRequest внутри описания оштрафован?
Если да, то как продолжить предоставление этого URL-адреса клиенту?
Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.
За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.
Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.
За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.
Спасибо. У нас есть 2 ссылки, это правильно?
Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.
За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.
Ответьте на мои вопросы тоже пожалуйста. Повторюсь:
1. Можно ли в описании мт4 версии советника сделать ссылку на мт5 версию? или это будет считаться "отсылкой к другому полнофункциональному продукту"?
Смайлы, шрифты, перечисления и ссылку на телеграмм нельзя использовать только в описании продукта? стена в профиле может для этого использоваться?
2. Подскажите пожалуйста.
Есть пункт:
Не рекомендуется в Продукте:
И есть еще пункт:
Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:
А если в описании к одному советнику будет ссылка на сигнал, на котором работают 2 советника например? это нарушение?
Не ради лазейки спрашиваю. Просто есть два хороших сигнала, с одновременной работой двух советников, которые хотелось бы продемонстрировать в описании, но не хочу нарушать правил.
считается ли нарушением, если в одном продукте есть ссылка на другой продукт,
например:
Платная панель не для тестера (по ограничениям тестера некоторые ффункции заблокированы)
Поэтому используйте бесплатную панель для тестера стратегий и ссылка.
Это считается как понижение рейтинга продукта?
Вижу, что мои продукты некоторые понизились в рейтинге.
Смайлики не использую, ссылок на другие ресурсы не делаю, телеграмма нет, других нарушений нет.
Есть ссылки на блоги и описание, их много, описания большие, разжовываю все подробно!
Есть ссылки на другие похожие продукты в описании. --- Это влияет?
Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.
За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.
А если их 5-10, но они нужны все?(