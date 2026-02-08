Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 32

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Alexander Fedosov:

Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)

Все в рамках правил. 
 
Alexander Fedosov:

Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)

Нарушитель не видит кто сообщил о нарушении. Даже общественные модераторы могут это не видеть. Они к маркету не имеют никакого отношения.

 
Marsel :

Все нарушители пессимизируются в рейтинге

Возможно ли, что URL-адрес WebRequest внутри описания оштрафован?

Если да, то как продолжить предоставление этого URL-адреса клиенту?

 
Maxim Kuznetsov:

Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)

Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"

Формализованных правил не хватает. Типа черный или темный фон не может быть более 40%. У яндекс директа можно посмотреть, там не плохо описаны правила картинок для объявлений.

 
Alain Verleyen:

Возможно ли, что URL-адрес WebRequest внутри описания оштрафован?

Если да, то как продолжить предоставление этого URL-адреса клиенту?

Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.

За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.

 
MetaQuotes :

Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.

За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.

Спасибо. У нас есть 2 ссылки, это правильно?


 
MetaQuotes:

Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.

За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.

Ответьте на мои вопросы тоже пожалуйста. Повторюсь:

1. Можно ли в описании мт4 версии советника сделать ссылку на мт5 версию? или это будет считаться "отсылкой к другому полнофункциональному продукту"? 

Смайлы, шрифты, перечисления и ссылку на телеграмм нельзя использовать только в описании продукта? стена в профиле может для этого использоваться?

2. Подскажите пожалуйста.

Есть пункт:

Не рекомендуется в Продукте:

  • Использовать чрезмерное количество ссылок в описании. Исключение составляют ссылки на Сигналы с результатами мониторинга Продукта.

И есть еще пункт:

Будут рассматриваться как спам Продукты, которые:

  • имеют в описании или при работе на графике отсылку к другому полнофункциональному Продукта.

А если в описании к одному советнику будет ссылка на сигнал, на котором работают 2 советника например? это нарушение? 

Не ради лазейки спрашиваю. Просто есть два хороших сигнала, с одновременной работой двух советников, которые хотелось бы продемонстрировать в описании, но не хочу нарушать правил. 

Торговые сигналы для MetaTrader 5
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считается ли нарушением, если в одном продукте есть ссылка на другой продукт,

например: 

Платная панель не для тестера (по ограничениям тестера некоторые ффункции заблокированы) 

Поэтому используйте бесплатную панель для тестера стратегий и ссылка.

Это считается как понижение рейтинга продукта? 

Вижу, что мои продукты некоторые понизились в рейтинге. 

Смайлики не использую, ссылок на другие ресурсы не делаю, телеграмма нет, других нарушений нет. 

Есть ссылки на блоги и описание, их много, описания большие, разжовываю все подробно! 

Есть ссылки на другие похожие продукты в описании. --- Это влияет? 

 
MetaQuotes:

Да, если в описании есть излишние ссылки на сторонние ресурсы, то рейтинг будет понижен.

За одну ссылку, которую нужно указать для WebRequest, штрафа не будет.

А если их 5-10, но они нужны все?(

[Удален]  
Нужно понижать рейтинг авторов у кого больше трёх ЕА.
Это будет честно и справедливо
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