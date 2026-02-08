Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 31

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Vladimir Baskakov:
Создай ветку уже, так будет надежнее. Постоянно в таких темах тусуешься с наивным вопросом: " у меня скупили всех роботов, что делать?"

лол. орнул, спасибо за поднятое настроение )))

 

Так полагаю, что нельзя использовать смайлики и прочую *** именно 1 августа, а дальше уже можно?


 
Vitaly Muzichenko:

Так полагаю, что нельзя использовать смайлики и прочую *** именно 1 августа, а дальше уже можно?


где-то писали, что смайлики и прочая *** влияет только на рейтинг продукта, да и топы целенаправленно маркету топить не выгодно

 

Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)

Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"

 
Maxim Kuznetsov:

Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)

Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"

В Маркете нет премодерации.

Спасибо за сообщение.

 
Maxim Kuznetsov:

Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)

Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"

У человека стиль один, а продукты разные. Может ты уже за это хочешь удалять продукты или даже банить?) Видишь в нем конкурента?)))

Килька ему не нравится, видишь ли)))

 
Maxim Kuznetsov:

Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)

Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"

Ну думаю, что такое запрещено. Там на каждой картинке разные слова) Такое часто встречается у очень многих авторов.

Наказывать за отсутствие стиля было не правильно. На вкус и цвет все фломастеры разные.

 
Marsel:

В Маркете нет премодерации.

Спасибо за сообщение.

Скажите пожалуйста, кнопка "нарушение" работает в маркете ? 
Каждый второй продукт с реф ссылкой на брокера, телеграммом, демкой и ограничением. 
Но они так и остаются висеть в маркете. 
 
Vladislav Andruschenko:
Скажите пожалуйста, кнопка "нарушение" работает в маркете ? 
Каждый второй продукт с реф ссылкой на брокера, телеграммом, демкой и ограничением. 
Но они так и остаются висеть в маркете. 

Все нарушители пессимизируются в рейтинге

 
Vladislav Andruschenko:
Скажите пожалуйста, кнопка "нарушение" работает в маркете ? 
Каждый второй продукт с реф ссылкой на брокера, телеграммом, демкой и ограничением. 
Но они так и остаются висеть в маркете. 

Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)

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