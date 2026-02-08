Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 31
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Создай ветку уже, так будет надежнее. Постоянно в таких темах тусуешься с наивным вопросом: " у меня скупили всех роботов, что делать?"
лол. орнул, спасибо за поднятое настроение )))
Так полагаю, что нельзя использовать смайлики и прочую *** именно 1 августа, а дальше уже можно?
Так полагаю, что нельзя использовать смайлики и прочую *** именно 1 августа, а дальше уже можно?
где-то писали, что смайлики и прочая *** влияет только на рейтинг продукта, да и топы целенаправленно маркету топить не выгодно
Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)
Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"
Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)
Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"
В Маркете нет премодерации.
Спасибо за сообщение.
Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)
Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"
У человека стиль один, а продукты разные. Может ты уже за это хочешь удалять продукты или даже банить?) Видишь в нем конкурента?)))
Килька ему не нравится, видишь ли)))
Одинаковые до смешения логотипы уже разрешены ? ;-)
Оно конечно Free, но витрину не украшают.. смотрится как полки советских магазинов с рядами "кильки в томате"
Ну думаю, что такое запрещено. Там на каждой картинке разные слова) Такое часто встречается у очень многих авторов.
Наказывать за отсутствие стиля было не правильно. На вкус и цвет все фломастеры разные.
В Маркете нет премодерации.
Спасибо за сообщение.
Скажите пожалуйста, кнопка "нарушение" работает в маркете ?
Все нарушители пессимизируются в рейтинге
Скажите пожалуйста, кнопка "нарушение" работает в маркете ?
Не опасаетесь, что нарушители тоже начнут на ваши продукты катать жалобы?)