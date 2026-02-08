Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 33
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Нужно понижать рейтинг авторов у кого больше трёх ЕА.
Глупости не пишите. А то мы так дойдем до экспроприации экспропреированного
Нужно понижать рейтинг авторов у кого больше трёх ЕА.
И у всех будет пробойник, ночник и сетка)
А ведь ещё есть пересиживатели, мультивалютные арбитражеры, пирамиддинг, качели, гэповики и пипсовики, которые плюсуют в тестере.
Добавь к любой сливашке маленький стоп, трал 1 пункт и всё заплюсит обязательно (в тестере). Останется только написать "Нужен брокер с минимальной задержкой и маленьким спредом" и всё. У покупателя - минус? Значит не того брокера выбрал.
считается ли нарушением, если в одном продукте есть ссылка на другой продукт,
например:
Это считается как понижение рейтинга продукта?
Вижу, что мои продукты некоторые понизились в рейтинге.
Смайлики не использую, ссылок на другие ресурсы не делаю, телеграмма нет, других нарушений нет.
Есть ссылки на блоги и описание, их много, описания большие, разжовываю все подробно!
Есть ссылки на другие похожие продукты в описании. --- Это влияет?
А если их 5-10, но они нужны все?(
Напишу в третий раз, что всё это делается через 1 ссылку, которая ведёт на материнский БЛОГ, оттуда навигация хоть по сотне блогам.
И у всех будет пробойник, ночник и сетка)
А ведь ещё есть пересиживатели, мультивалютные арбитражеры, пирамиддинг, качели, гэповики и пипсовики, которые плюсуют в тестере.
Добавь к любой сливашке маленький стоп, трал 1 пункт и всё заплюсит обязательно (в тестере). Останется только написать "Нужен брокер с минимальной задержкой и маленьким спредом" и всё. У покупателя - минус? Значит не того брокера выбрал.
Напишу в третий раз, что всё это делается через 1 ссылку, которая ведёт на материнский БЛОГ, оттуда навигация хоть по сотне блогам.
К сожалению, Навигация в блоге также недоступна (якорей нет) их можно написать через код, но они все равно работают не через якорь. Если Вы об этом.
Делать сотни записей в блоге на 1 продукт тоже неудобно!
Поэтому удобнее, когда из описания в маркете ведут ссылки на разные статьи блога, для разного назначения.
Да и "Наш человек" Не любит еще плавать по разным ссылкам дальше и дальше.
Я лично никогда не хожу далее 2-3 ссылки.
Поэтому удобнее, когда из описания в маркете ведут ссылки на разные статьи блога, для разного назначения.
Ну пишите краткое сжатое описание с самым интересным на странице продукта. Посмотрите какие описания в витрине гугл плей маркета на всех топовых продуктах, разве там ссылки разрешены?
А уже в основном кратком описании вставляете ссылку на "полное описание на блоге" и просто переносите всё туда. Не вижу проблемы совсем.
Я вообще не вижу никаких проблем!
Все отлично.
Я задал вопрос, на который хотел бы получить официальный ответ. Дабы потом не было "проблем" и "недопонимания" и всяких скрытых подтекст..
Ну пишите краткое сжатое описание с самым интересным на странице продукта. Посмотрите какие описания в витрине гугл плей маркета на всех топовых продуктах, разве там ссылки разрешены?
А уже в основном кратком описании вставляете ссылку на "полное описание на блоге" и просто переносите всё туда. Не вижу проблемы совсем.
Не было Вас здесь в 2011 году с зарождением маркета и жесткой модерацией описания, в котором в 3600 символов (сначала было больше) надо было вместить и краткое и полное описание продукта. И Важные моменты, и описание всех параметров подробно.... Сейчас то в блоге дали аж 64000 символов.
Я понимаю, что написать с 0 с новыми правилами намного легче. Чем "переделывать" все и вся под каждое новое правило....В блоге ведь можно сделать якоря как в статье? Это мелочь, которая облегчит жизнь пользователю. Но этот функционал вырезан.
И у всех будет пробойник, ночник и сетка)
А ведь ещё есть пересиживатели, мультивалютные арбитражеры, пирамиддинг, качели, гэповики и пипсовики, которые плюсуют в тестере.
Добавь к любой сливашке маленький стоп, трал 1 пункт и всё заплюсит обязательно (в тестере). Останется только написать "Нужен брокер с минимальной задержкой и маленьким спредом" и всё. У покупателя - минус? Значит не того брокера выбрал.
Напишу в третий раз, что всё это делается через 1 ссылку, которая ведёт на материнский БЛОГ, оттуда навигация хоть по сотне блогам.
Причем здесь у всех будет. Зарабатывающий робот м.б. только один, ни 10,ни 30 как у многих. И продавцы это знают и выставляют заведомо сливаторы, рассчитывая на нубов
Во первых соглашусь про сливаторов, ибо не встречал достойных советников. А тестировал не менее 3 тысяч за 5 лет.
А теперь другая позиция. Вовсе не обязательно, что зарабатывающий бот будет один.
Вот например, кто-то создал понятную для себя структуру определения фаз рынка, продвинутый манименеджмент и прочие навороты.
С таким грамотным подходом он начинает проверять ручные стратегии (которые сложнее всего автоматизировать). И проверяет идеальные Головы и Плечи от сильных уровней. Работает? Советник. И т.д.
Иными словами на каком-то уровне развития, программист становится способен выдавать граали один за одним, пока не забанят)
А все другие просто проверяют кодобазу на более-менее приемлемое и тестируемое, меняют копирайты, что-то марафетят и продукт готов.
Не было Вас здесь в 2011 году с зарождением маркета и жесткой модерацией описания, в котором в 3600 символов (сначала было больше) надо было вместить и краткое и полное описание продукта. И Важные моменты, и описание всех параметров подробно.... Сейчас то в блоге дали аж 64000 символов.
Я понимаю, что написать с 0 с новыми правилами намного легче. Чем "переделывать" все и вся под каждое новое правило....В блоге ведь можно сделать якоря как в статье? Это мелочь, которая облегчит жизнь пользователю. Но этот функционал вырезан.
Владислав, я понимаю Вашу позицию по поводу редактирования описаний, тем более там сейчас 8 языков. Это сложно и для новичков, особенно, если на голом энтузиазме.
Если же проект приносит хорошие деньги, то нанять специалиста было бы разумнее всего и тогда уже без разницы, пусть хоть каждый день правила меняют.
Ну якоря надо просить сделать. Не знаю, есть ли они в "описании продукта", но есть в pdf.
Я лишь предложил, как избавиться от кучи ссылок в описании, чтобы не попасть на пессимизацию, далее вариантов тьма, кто ищет, тот найдёт. А якоря да, надо просить сделать в блогах.
Владислав, я понимаю Вашу позицию по поводу редактирования описаний, тем более там сейчас 8 языков. Это сложно и для новичков, особенно, если на голом энтузиазме.
Если же проект приносит хорошие деньги, то нанять специалиста было бы разумнее всего и тогда уже без разницы, пусть хоть каждый день правила меняют.
Ну якоря надо просить сделать. Не знаю, есть ли они в "описании продукта", но есть в pdf.
Я лишь предложил, как избавиться от кучи ссылок в описании, чтобы не попасть на пессимизацию, далее вариантов тьма, кто ищет, тот найдёт. А якоря да, надо просить сделать в блогах.
ссылку на PDF в описании, к сожалению давать нельзя.
Якоря бы решило много проблем для пользователя.
А вот, как говорится, пример из жизни. Нашёл на странице автора, который в топе. Блог, в котором 6 ссылок на смежные блоги.
В каждом внутри также полно ссылок на продукты, профиль, картинки, видео и прочее.