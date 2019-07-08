об советнике написал (создал) протестировал а дальше что ?
Создал советника на mql4 протестировал его на тестере на двух брокерах с периодам 20 лет показывает что полёт нормальный качество 25% на 99% не тестировал пытался загрузить котировки через брокера ducascope который даёт бесплатно 3 годичные котировки импорт на метатраде4 получился а вот тест не идёт странно. Теперь поставил на демо счёте советника вопрос по каким критерия оценить советника может кто то подскажет я не знаю на этом форуме можно ли прикрепить детальные данные статистику из истории советника.
Вы протестировали на истории. Теперь надо тестировать в реальном режиме времени. Или подождать примерно полгода-год и еще раз протестировать на истории (форвард тест). Если последние полгода-год не сливает значит можно попробовать торговать с реальным депозитом.
Спасибо за ответ Vitalii Ananev я так и делаю поставил на демо вот жду да только полгода-год это долго а нетли сервиса на которое можно загрузить статистику совы из meta4 и чтобы он оценил советника
Вряд ли есть такой сервис. Для оценки как правило используют форвард тестирование. Если все нормально оценивают годовую доходность, если меньше банковского депозита то и рисковать нет смысла. Еще обращают внимание на математическое ожидание и кол-во подряд идущих убыточных сделок, так же соотношении кол-ва прибыльных и убыточных и размер в денежном выражении прибыльных к убыточным. В идеале прибыльных сделок должно быть больше 50% и размер прибыльной сделки в 2-3 раза больше убыточной. Это мои критерии оценки. Другие могут оценивать по другому.
Есть подобная утилита. Но это только один из множества подходов к оценке. Какой-либо универсальной методики не существует.
А по сути: зачем ждать год-полтора? Оптимизируйте советник на отрезке времени, который не включает период год-полтора (не обязательно последние год-полтора, можно взять и участок из прошлого). Затем используйте для одиночного прохода интервал, не включенный в участок оптимизации (форвард-тест). Сравните результаты участков оптимизации и участка форвард-теста. Если они слабо коррелируют, значит, выявлена закономерность, справедливая только для участка оптимизации, и поиск следует продолжать.
Отличная утилитка протестировал
Значение рассчитываемой оценки интерпретируется следующим образом:
- менее 0.16 - очень низкое качество,
- от 0.16 до 0.20 - низкое,
- от 0.20 до 0.25 - среднее,
- от 0.25 до 0.30 - хорошее,
- от 0.30 до 0.50 - отличное,
- от 0.50 до 0.70 - превосходное,
- от 0.70 и более - святой Грааль.
Нет такого, но есть форвард тест. Выполняется оптимизация на каком-то интервале глубоко в истории, после оптимизации выполняется лучший вариант и проводится тестирование на участке следующем за периодом оптимизации. И т.д.
Анализ данных тестирования, это вообще ничто, как бы там где-то кто-то не умничал на эту тему. Из этих данных нет возможности определить будущее поведение эксперта, какие бы они ровные или не ровные были, это не основания для вывода о будущих результатах.
