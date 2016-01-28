コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Volatility Step Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ

ボラティリティの指標（Base Volatility）をベースにしてインディケータStep Channelを作成します。

2015年9月12日更新:

  • v 1.01でハイブリッドモードが追加されました。

Volatility Step Channel

* インディケータBase Volatility —　StdDevの70MA

設定:

インディケータVolatility Step Channelの設定

推奨：

2つのステップチャネル

2つのステップチャネルが使用される


1つ目のチャネルの設定


2つ目のチャネルの設定

