Volatility Step Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
ボラティリティの指標（Base Volatility）をベースにしてインディケータStep Channelを作成します。
2015年9月12日更新:
- v 1.01でハイブリッドモードが追加されました。
* インディケータBase Volatility — StdDevの70MA
設定:
推奨：
2つのステップチャネルが使用される
1つ目のチャネルの設定
2つ目のチャネルの設定
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13820
