ポケットに対して
インディケータ

CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付) - MetaTrader 5のためのインディケータ

fxborg
ビュー:
4354
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ディスクリプション:

クラシカルなCCIはTypicalプライスの移動平均線を使用しています。このCCIでは、ステップチャネルのメディアンラインを基準にしています。

ステップチャネルは、価格の上昇と下落の引っ張り合いの結果によって（ブルとベアの攻防）その線の位置が定まります。

この線の特徴は価格変化に対して機敏に反応し、レンジの際はフラットなラインをキープします。

CCI Step Channel

詳細はMQL4版をご覧ください。

https://www.mql5.com/ja/code/13873

https://www.mql5.com/ja/code/13820

