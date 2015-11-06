ディスクリプション:

クラシカルなCCIはTypicalプライスの移動平均線を使用しています。このCCIでは、ステップチャネルのメディアンラインを基準にしています。

ステップチャネルは、価格の上昇と下落の引っ張り合いの結果によって（ブルとベアの攻防）その線の位置が定まります。

この線の特徴は価格変化に対して機敏に反応し、レンジの際はフラットなラインをキープします。

詳細はMQL4版をご覧ください。

https://www.mql5.com/ja/code/13873

https://www.mql5.com/ja/code/13820