CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付) - MetaTrader 5のためのインディケータ
ディスクリプション:
クラシカルなCCIはTypicalプライスの移動平均線を使用しています。このCCIでは、ステップチャネルのメディアンラインを基準にしています。
ステップチャネルは、価格の上昇と下落の引っ張り合いの結果によって（ブルとベアの攻防）その線の位置が定まります。
この線の特徴は価格変化に対して機敏に反応し、レンジの際はフラットなラインをキープします。
詳細はMQL4版をご覧ください。
https://www.mql5.com/ja/code/13873
MQL5 Wizard - 商品チャネル指数(CCI)による条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナル
商品チャネル指数(CCI)による条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。MQL5 Wizard - ストキャスティクスをフィルターとした"Bullish/Bearish Meeting Lines"ロウソク足パターン
このトレードシグナルは、ストキャスティクスをフィルターとした"Bullish/Bearish Meeting Lines"ロウソク足パターンです。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。
MQL5 Wizard - CCI の条件付きの"Hammer/Hanging Man"のシグナル
商品チャネル指数 (CCI) の条件付きの"Hammer/Hanging Man"のシグナルこの戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET と OBJPROP_YOFFSET)
特定のタイミングで画像の表示が必要な場合、もしくは隠す場合、画像の表示エリアを指定しムービングウィンドウを使うことができます。