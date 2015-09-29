cci on step channel

ディスクリプション:

クラシカルなCCI はTypical価格の移動平均線を使用しています。このバージョンではStep Channel インジケーターの中心線を使用します。

この中心線は「上昇価格」と「下落価格」の引っ張り合いの結果、その位置が決まります。

このラインの特徴は価格変化に対し機敏に反応し、レンジの時にはフラットなラインをキープします。

このチャートはそれぞれの違いを示しています。

ブルーラインは Typical SMA(14),

ピンクラインは Volatility Step Channel(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).









アドバイス:

2期間のCCIを使用





短期のCCI





長期のCCI