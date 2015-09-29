cci on step channel

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ディスクリプション:
クラシカルなCCI はTypical価格の移動平均線を使用しています。このバージョンではStep Channel インジケーターの中心線を使用します。
この中心線は「上昇価格」と「下落価格」の引っ張り合いの結果、その位置が決まります。
このラインの特徴は価格変化に対し機敏に反応し、レンジの時にはフラットなラインをキープします。このチャートはそれぞれの違いを示しています。
- ブルーラインは Typical SMA(14),
- ピンクラインは Volatility Step Channel(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).
アドバイス:
2期間のCCIを使用
短期のCCI
長期のCCI
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13873
