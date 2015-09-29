コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CCI on Step Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ

ディスクリプション:

クラシカルなCCI はTypical価格の移動平均線を使用しています。このバージョンではStep Channel インジケーターの中心線を使用します。 

この中心線は「上昇価格」と「下落価格」の引っ張り合いの結果、その位置が決まります。

このラインの特徴は価格変化に対し機敏に反応し、レンジの時にはフラットなラインをキープします。 

このチャートはそれぞれの違いを示しています。

  •  ブルーラインは Typical SMA(14),
  •  ピンクラインは Volatility Step Channel(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).



cci on step channel

アドバイス:

2 cci on step channel

2期間のCCIを使用


Fast period CCI

短期のCCI


Slow period CCI

長期のCCI

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13873

