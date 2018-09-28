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Coral - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Coral представляет собой цветную скользящую среднюю.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Coefficient - коэффициент сглаживания (*)
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
где:
B6 = Coefficient * B5 + coeff2 * PrevB6
B5 = Coefficient * B4 + coeff2 * PrevB5
B4 = Coefficient * B3 + coeff2 * PrevB4
B3 = Coefficient * B2 + coeff2 * PrevB3
B2 = Coefficient * B1 + coeff2 * PrevB2
B1 = Coefficient * Applied price + coeff2 * PrevB1
coeff2 = 1.0 - Coefficient
* Коэффициент сглаживания - по сути период расчёта. Не может быть меньше 0.0086 и не больше 1.0.
Чем меньше значение, тем больше период расчёта. Значение 1 фактически соответствует периоду расчёта 1 скользящей средней.