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Индикаторы

Coral - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5545
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Индикатор Coral представляет собой цветную скользящую среднюю.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Coefficient - коэффициент сглаживания (*)
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3

где:

B6 = Coefficient * B5 + coeff2 * PrevB6
B5 = Coefficient * B4 + coeff2 * PrevB5
B4 = Coefficient * B3 + coeff2 * PrevB4
B3 = Coefficient * B2 + coeff2 * PrevB3
B2 = Coefficient * B1 + coeff2 * PrevB2
B1 = Coefficient * Applied price + coeff2 * PrevB1

coeff2 =  1.0 - Coefficient

* Коэффициент сглаживания - по сути период расчёта. Не может быть меньше 0.0086 и не больше 1.0.
Чем меньше значение, тем больше период расчёта. Значение 1 фактически соответствует периоду расчёта 1 скользящей средней.

DSS DSS

Индикатор Double Smoothed Stochastic

FanCCI2 FanCCI2

Индикатор FanCCI Avg

APTR_MA APTR_MA

Индикатор Average Percentage True Range indicator with MA adjustments

APTR APTR

Индикатор Average Percentage True Range