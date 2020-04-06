Name Chart 2

Название графика. Выбор типа привязки (по углам или по центру)

Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Ответвление первой версии

Индикатор iMA рассчитанный на основе iADX