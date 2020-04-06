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Индикаторы

Name Chart 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2009
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Развитие первой версии Name Chart.

Новое в версии 2:

  • Добавлена вторая метка: описание таймфрейма.

Индикатор отображает название символа при помощи графического объекта OBJ_LABEL.

Name Chart 2

Рис. 1. Индикатор Name Chart 2

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72

    Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

    Name Chart Name Chart

    Название графика. Выбор типа привязки (по углам или по центру)

    Lock Loss Martingale Lock Loss Martingale

    Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Ответвление первой версии

    iMA on iADX iMA on iADX

    Индикатор iMA рассчитанный на основе iADX