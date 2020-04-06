Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Name Chart 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2009
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора
Развитие первой версии Name Chart.
Новое в версии 2:
- Добавлена вторая метка: описание таймфрейма.
Индикатор отображает название символа при помощи графического объекта OBJ_LABEL.
Рис. 1. Индикатор Name Chart 2
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волныName Chart
Название графика. Выбор типа привязки (по углам или по центру)
Lock Loss Martingale
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Ответвление первой версииiMA on iADX
Индикатор iMA рассчитанный на основе iADX