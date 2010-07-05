CodeBaseРазделы
Экстраполяция цен методом Фурье - индикатор для MetaTrader 5

Тригонометрическая модель ценового ряда x[i], i=1..n, определяется следущим образом:

x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

где:

  • x[i] - значение цены i-го бара в прошлом, всего n прошлых цен;
  • m - сдвиг;
  • a[h] и b[h] - коэффициенты гармоник;
  • w[h] - частота гармоник;
  • h - номер гармоники;
  • H - общее количество гармоник для фиттинга.

Описание в рамках этой модели (фиттинг) означает нахождение численных значений m, a[h], b[h], и w[h], которые описывают смоделированные значения близко к реальным. Нахождение частот w[h] является самой сложной частью фиттинга данных в рамках тригонометрической модели. В случае ряда Фурье, эти частоты устанавливаются 2*pi*h/n. Однако, Фурье-экстраполяция означает простое повторение n прошлых цен в будущее.

Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes). Производит фиттинг гармоник одну за другой до тех пор, пока не будет обработано H гармоник. После фиттинга новой гармоники, алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реальными значениями и производит фиттинг новой гармоники к остатку.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

  • Npast - количество баров в прошлом, к которым осуществляется подгонка тригонометрического ряда;
  • Nfut - количество предсказываемых баров в будущем;
  • Nharm - общее количество гармоник в модели;
  • FreqTOL - точность вычисления частот.

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показаны смоделированные значения цен в прошлом, красным - предсказанные значения цен в будущем.

Экстраполяция цен методом Фурье

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.

Наклон линейной регрессии Наклон линейной регрессии

Наклон линейной регрессии, нормализованный к SMA

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.

Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.