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Индикаторы

Pivot Points - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3877
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор отображает границы текущего и предыдущего дня при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE и пять рассчитанных уровней 'Pivot Point' при помощи графических объектов OBJ_TREND. Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT SYSTEM

Рис. 1. Формулы Pivot Point

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.

Pivot Points

Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday and today's prices'


Pivot Points

Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday's prices only'

    RSI Level Breakout RSI Level Breakout

    Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Three MA Arrow Three MA Arrow

    Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).

    MA Color Histogram MA Color Histogram

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)

    New iMA Cross New iMA Cross

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)