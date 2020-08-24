Идея индикатора

Индикатор отображает границы текущего и предыдущего дня при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE и пять рассчитанных уровней 'Pivot Point' при помощи графических объектов OBJ_TREND. Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

Рис. 1. Формулы Pivot Point

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.





Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday and today's prices'





Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday's prices only'