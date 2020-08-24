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Pivot Points - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает границы текущего и предыдущего дня при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE и пять рассчитанных уровней 'Pivot Point' при помощи графических объектов OBJ_TREND. Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:
Рис. 1. Формулы Pivot Point
Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.
Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday and today's prices'
Рис. 2. Pivot Points - режим 'Yesterday's prices only'
Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)Three MA Arrow
Индикатор тренда на основе трёх iMA (Movinag Averga, MA).
Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)New iMA Cross
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)