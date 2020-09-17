фильтр сигналов

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Доброго дня! 

У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку. 

Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
[Удален]  
Однозначно
 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня! 

У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку. 

Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?

Есть масса способов, все реализуются в коде советника.

 
Vladimir Pastushak:

Есть масса способов, все реализуются в коде советника.

т.е. автоматически, например, как с графиком дней и часов, с помощью тестера этого не сделать? 

Была мечта, что можно ввести категорию, сделки по которой, тестер бы отобразил в результатах торговли.


Альтернатива несуществующей возможности - вести учет самостоятельно и выводить результаты через стандартные потоки (консоль, файлы, экран). Так?

 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня! 

У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку. 

Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?

пишите журнал в файл (или сразу в базу). Или добавьте № сигнала в коммент сделки, чтобы данные вытащить из обычного журнала

в конце прогона тестера получите какой-то набор данных из записей: №сигнала, результат 

дальше ловкость рук и статистика :-) 

чтобы проще делать выборки, любезно предоставлен SQLite

 

или после теста в OnDeinit() обработать результаты и записать в файл, можно даже сразу подготовить визуализацию, я через  google charts смотрю - удобно, что не занимаюсь графическими построениями, вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/331247/page2#comment_15653700


или вообще разделить тестирование на тесты по одному сигналу, по моему это вообще правильно - сделать input - переменные true/false и отключать при необходимости проанализировать поведение ТС без какого сигнала

 

Напишите функцию, воплотите мысли в алгоритм.

Как вариант, можно стратегию перенести в индикатор.

 
Всем спасибо за идеи! )
 
Это задача для оптимизатора. Перебираете сигналы, смотрите итоговую статистику по каждому.
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