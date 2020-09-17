фильтр сигналов
Доброго дня!
У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку.
Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?
Есть масса способов, все реализуются в коде советника.
Есть масса способов, все реализуются в коде советника.
т.е. автоматически, например, как с графиком дней и часов, с помощью тестера этого не сделать?
Была мечта, что можно ввести категорию, сделки по которой, тестер бы отобразил в результатах торговли.
Альтернатива несуществующей возможности - вести учет самостоятельно и выводить результаты через стандартные потоки (консоль, файлы, экран). Так?
Доброго дня!
У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку.
Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?
пишите журнал в файл (или сразу в базу). Или добавьте № сигнала в коммент сделки, чтобы данные вытащить из обычного журнала
в конце прогона тестера получите какой-то набор данных из записей: №сигнала, результат
дальше ловкость рук и статистика :-)
чтобы проще делать выборки, любезно предоставлен SQLite
или после теста в OnDeinit() обработать результаты и записать в файл, можно даже сразу подготовить визуализацию, я через google charts смотрю - удобно, что не занимаюсь графическими построениями, вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/331247/page2#comment_15653700
или вообще разделить тестирование на тесты по одному сигналу, по моему это вообще правильно - сделать input - переменные true/false и отключать при необходимости проанализировать поведение ТС без какого сигнала
Напишите функцию, воплотите мысли в алгоритм.
Как вариант, можно стратегию перенести в индикатор.
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Доброго дня!
У советника 12 сигналов (структур) на вход в рынок. По 6 в продажу и покупку.
Можно ли с помощью тестера стратегий или другим каким-то способом определить какие сигналы привели к прибыльным сделкам, а какие нет?