0.93192 CHF 0.00051 (0.05%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Swiss Franc

Курс EURCHF за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.93078 CHF за 1 EUR, а максимальная — 0.93342 CHF.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.93078 0.93342
Годовой диапазон
0.92045 0.96618
Предыдущее закрытие
0.9314 1
Open
0.9309 8
Bid
0.9319 2
Ask
0.9322 2
Low
0.9307 8
High
0.9334 2
Объем
13.357 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
-2.53%
Годовое изменение
-0.76%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.