Апофения - страница 14
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Где цена на эту пятницу на 15:00?
Че, не заденешь ты меня уже ничем
я нашел то что искал, и мне этого более чем
а результат должен получиться такой:
однако, это не так, цена не ходит от балды, цену двигают как не странно наши деньги и только наши деньги
Че, не заденешь ты меня уже ничем
я нашел то что искал, и мне этого более чем
а результат должен получиться такой:
Либо не говори глупостей.
цена там будет любой, но по первой ссыли, которую я дал мог бы и пройти
перед этой ссылкой мои посты за год можешь почитать и посмотреть стейты с реала
там получалось у уравнения два корня, один из них отрицательный
по всей логике тот, который и есть прогноз, то есть тот, к которому будет замуровано движение цены
Че, не заденешь ты меня уже ничем
я нашел то что искал, и мне этого более чем
а результат должен получиться такой:
Я Тебя не пытаюсь обидеть, я лишь хочу чтобы Ты доказал то, что о себе думаешь и пишешь вот все.
я помню и советы ничего не доказывать
в данный момент придерживаюсь
я помню и советы ничего не доказывать
в данный момент придерживаюсь
То есть Ты утверждаешь что цена не случайна и фактически намекаешь что знаешь это но доказать не "хочешь".
нет, я просто говорю что система одурачивания на свете есть, имя ей форекс
всем кажут только постфактум, в этом якобы сложность
самое прикольное - это его модель
найдешь в чем секрет, просто офигеешь от простоты
кластерная волатильность - это слишком круто для форекса, чтобы стать моделью ;)
да даже такое мне не пригодилось (из последнего, сразу видно, что спред отбивается при пересечении линий туда-сюда, даже если котир будет колбасить на одном месте):
не вижу смысла продолжать
всем удачи, ушел торговать
Он сам попросил навечно.
По какой причине? YUBA, наелся тут?
нарыл граалю и решил спрятаться? :-)
П.С. за офф-топ извините...
По какой причине? YUBA, наелся тут?
нарыл граалю и решил спрятаться? :-)
П.С. за офф-топ извините...
Это можно узнать только у него.