Апофения - страница 14

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Martin CHEguevara:
Где цена на эту пятницу на 15:00?

Зачем лишние слова Ты же не в граблях, не такой как все, ты же изобрел нечто невероятное верно? 

Докажи это.

Если Ты окажешься прав с точностью до пятого знака после запятой, я вообще первый извинюсь и буду Тебя всегда и везде ставить Тебя в пример.

Че, не заденешь ты меня уже ничем

я нашел то что искал, и мне этого более чем

а результат должен получиться такой:

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2019.12.25
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Renat Akhtyamov:

однако, это не так, цена не ходит от балды, цену двигают как не странно наши деньги и только наши деньги

Либо не говори глупостей. 
Вот докажешь в предсказанием цены в пятницу в 15:00 тогда говори сколько душе угодно. А так извини Рена, но такого каждый напридумывать может и столько, что довольно быстро станет тошно 
 
Renat Akhtyamov:

Че, не заденешь ты меня уже ничем

я нашел то что искал, и мне этого более чем

а результат должен получиться такой:

Я Тебя не пытаюсь обидеть, я лишь хочу чтобы Ты доказал то, что о себе думаешь и пишешь вот все.
Ты сказал что все знаешь я и прошу Тебя подари мне и всем нуждающимся денег скажи где будет цена в эту пятницу в 15:00. 
Эт сложно для Тебя что ли?

 
Martin CHEguevara:
Либо не говори глупостей. 
Вот докажешь в предсказанием цены в пятницу в 15:00 тогда говори сколько душе угодно. А так извини Рена, но такого каждый напридумывать может и столько, что довольно быстро станет тошно 

цена там будет любой, но по первой ссыли, которую я дал мог бы и пройти

перед этой ссылкой мои посты за год можешь почитать и посмотреть стейты с реала

там получалось у уравнения два корня, один из них отрицательный

по всей логике тот, который и есть прогноз, то есть тот, к которому будет замуровано движение цены

 
Renat Akhtyamov:

Че, не заденешь ты меня уже ничем

я нашел то что искал, и мне этого более чем

а результат должен получиться такой:

Ну расскажи если не можешь сказать где будет цена хотя бы о своих достижениях, я уверен что тут многим будет интересно послушать и мне в том числе) только конструктивно... если можно...

Хотя бы о том что ты нашел и что оно даёт

 
Martin CHEguevara:
Я Тебя не пытаюсь обидеть, я лишь хочу чтобы Ты доказал то, что о себе думаешь и пишешь вот все.
Ты сказал что все знаешь я и прошу Тебя подари мне и всем нуждающимся денег скажи где будет цена в эту пятницу в 15:00. 
Эт сложно для Тебя что ли?

я помню и советы ничего не доказывать

в данный момент придерживаюсь

 
Renat Akhtyamov:

я помню и советы ничего не доказывать

в данный момент придерживаюсь

То есть Ты утверждаешь что цена не случайна и фактически намекаешь что знаешь это но доказать не "хочешь".
Круто.
А зачем тогда говорить о том чего не хочешь доказать? Ради чего? Все и так прекрасно знают что тут не глупые люди собрались...
 
Martin CHEguevara:
То есть Ты утверждаешь что цена не случайна и фактически намекаешь что знаешь это но доказать не "хочешь".
Круто.
А зачем тогда говорить о том чего не хочешь доказать? Ради чего? Все и так прекрасно знают что тут не глупые люди собрались...

нет, я просто говорю что система одурачивания на свете есть, имя ей форекс

всем кажут только постфактум, в этом якобы сложность

самое прикольное - это его модель

найдешь в чем секрет, просто офигеешь от простоты

кластерная волатильность - это слишком круто для форекса, чтобы стать моделью ;)

да даже такое мне не пригодилось (из последнего, сразу видно, что спред отбивается при пересечении линий туда-сюда, даже если котир будет колбасить на одном месте):


не вижу смысла продолжать

всем удачи, ушел торговать

 
khorosh:

Он сам попросил навечно. 

По какой причине? YUBA, наелся тут?

нарыл граалю  и решил спрятаться? :-) 

П.С. за офф-топ извините...

 
Roman Shiredchenko:

По какой причине? YUBA, наелся тут?

нарыл граалю  и решил спрятаться? :-) 

П.С. за офф-топ извините...

Это можно узнать только у него.

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