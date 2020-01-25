Апофения - страница 7
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достаточно это сделать один раз и график уже больше никогда не потребуется
конечно можно
Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.
Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется.
И каждый раз надо смотреть на него.
И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.
График взял от балды на недалекой истории.
Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.
Это если не лень конечно)))
.... Вот смотришь ты на график, что ты видишь?
...
На моём графике я вижу вот это:
На моём графике я вижу вот это:
Ну, понятно. А объяснить, где вход и почему.
Желательно без свечного анализа.
А из принципа действие и реакция.
Ну, понятно. А объяснить, где вход и почему.
Можно не думать, 2 индикатора показывают где вход.)
Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.
Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется.
И каждый раз надо смотреть на него.
И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.
График взял от балды на недалекой истории.
Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.
Это если не лень конечно)))
У крупных игроков уже всё давно размечено. И в какой-то мере видно на графиках. Дожидаются подтверждения.
Они задают тон движению.
У крупных игроков уже всё давно размечено. И в какой-то мере видно на графиках. Дожидаются подтверждения.
Они задают тон движению.
Да, согласен. Крупные игроки задают направление движения.
Мелкие игроки движутся по этому крупному направлению и задают
движение на мелких ТФ. Так же вверх и вниз.
Но давайте рассмотрим график который я выложил выше. Возьмет небольшой период на графике.
Пусть это будет с 12 по 15 ноября. Что там происходило (действие), и какая реакция после последовала?
Так в том то и дело, что нет никакой разницы между тем кто принимает решение на основе тех. анализа и тем кто принимает решение наобум)
Для такого утверждения нужно написать хотябы простейшего робота.
Не смешивайте эти два понятия.
Не смешивайте эти два понятия.