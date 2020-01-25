Апофения - страница 7

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достаточно это сделать один раз и график уже больше никогда не потребуется

конечно можно

Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.

Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется. 

И каждый раз надо смотреть на него. 

И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.

График взял от балды на недалекой истории.

Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.

Это если не лень конечно)))


 
Aleksandr Yakovlev:

.... Вот смотришь ты на график, что ты видишь?

...

На моём графике я вижу вот это:

 
khorosh:

На моём графике я вижу вот это:

Ну, понятно. А объяснить, где вход и почему.

Желательно без свечного анализа.

А из принципа действие и реакция.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, понятно. А объяснить, где вход и почему.

Можно не думать,  2 индикатора показывают где вход.)

 
Aleksandr Yakovlev:

Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.

Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется. 

И каждый раз надо смотреть на него. 

И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.

График взял от балды на недалекой истории.

Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.

Это если не лень конечно)))


У крупных игроков уже всё давно размечено. И в какой-то мере видно на графиках. Дожидаются подтверждения.

Они задают тон движению.

 
Uladzimir Izerski:

У крупных игроков уже всё давно размечено. И в какой-то мере видно на графиках. Дожидаются подтверждения.

Они задают тон движению.

Да, согласен. Крупные игроки задают направление движения. 

Мелкие игроки движутся по этому крупному направлению и задают 

движение на мелких ТФ. Так же вверх и вниз.

 

Но давайте рассмотрим график который я выложил выше. Возьмет небольшой период на графике.

Пусть это будет с 12 по 15 ноября. Что там происходило (действие), и какая реакция после последовала?

 
Martin CHEguevara:
Так в том то и дело, что нет никакой разницы между тем кто принимает решение на основе тех. анализа и тем кто принимает решение наобум)
Для такого утверждения нужно написать хотябы простейшего робота. 
 100 разных человек называют число к примеру от 5 до 10. Записываем эти числа в колонку.  Дальше другие 100 человек говорят вверх или вниз.  Записываем вторую колонку. Далее ещё 100человек выдают размер лота (5 вариантов)  записываем третью колонку.  Далее ещё 100человек называют ТФ (4 варианта). 
 Получаем торговые условия. 
 Первая колонка время жизни трейда в барах. 
 Вторая колонка направление трейда. 
 Третья колонка размер лота. 
 Четвертая колонка ТФ этого трейда. 

И вот когда результат этой каши покажет аналогичный результат систем по ТА,  тогда и можно будет говорить что визуальное воображение разных закономерностей является тупо вымыслом. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Для такого утверждения нужно написать хотябы простейшего робота. 
 100 разных человек называют число к примеру от 5 до 10. Записываем эти числа в колонку.  Дальше другие 100 человек говорят вверх или вниз.  Записываем вторую колонку. Далее ещё 100человек выдают размер лота (5 вариантов)  записываем третью колонку.  Далее ещё 100человек называют ТФ (4 варианта). 
 Получаем торговые условия. 
 Первая колонка время жизни трейда в барах. 
 Вторая колонка направление трейда. 
 Третья колонка размер лота. 
 Четвертая колонка ТФ этого трейда. 

И вот когда результат этой каши покажет аналогичный результат систем по ТА,  тогда и можно будет говорить что визуальное воображение разных закономерностей является тупо вымыслом. 

Не смешивайте эти два понятия.

 
Aleksandr Yakovlev:

Не смешивайте эти два понятия.

Не не,  я правильно написал.  Те или иные паттерны человек определяет у себя в воображении.  После находит закономерности корелирующие с этими патернами. Взять прлстой паттерн голова плечи и взять закономерность которая гласит Отработается 50/50.
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