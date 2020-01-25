Апофения - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Найдите реальные отличия сгенерированных мною историй от историй рыночных котировок.
Какие бы графики я не наблюдал, все они имеют характерные черты. Т.е природные законы на них отражаются.
Возможно не исключение, что и у сгенерированных графиков. Но это надо понаблюдать.
Даже интересно.)
Покрутил, повертел.
Как то кривовасто сделано.
А почему у тебя цена не находится в пределах минимума и максимума?
Сделай нормально, а то ничего не понятно - где там день, где ночь, какие то минусовые цифры плюсом?
Пока вообще не понятно - там же обсуждать нечо.
Принцип важен. Если Тебе там ничего не понятно эт странно. Там один единственный график)
принцип случайной генерации важен, то есть рандомайз ты имеешь ввиду?объясни внятно
принцип случайной генерации важен, то есть рандомайз ты имеешь ввиду?объясни внятно
Тут нечего обьяснять:
нет у тебя там кластерной волатильности"имитируем рынок", чо ты тут заливаешь ? ;)
нет у тебя там кластерной волатильности"имитируем рынок", чо ты тут заливаешь ? ;)
Конечно,
Вот здесь он немного приоткрыл причину своего ухода. Впрочем, не исключено, что он среди нас, только под другим ником.
А в чем стратегия? Тезисно
я думаю что он белены объелся, т.к. в том числе торгует противотренд и надеется, что цена все равно развернется,
50 лет на картинке, никто не выдержит такую движуху, если зацепит, то сольешь по любасу
никакой кластерной волатильности нет:
рекорд движения по тренду у чифа - 35 510 пунктов 4-х знака или 355 100 пунктов 5-знака (от 4.318 до 0.767)