Апофения - страница 16

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Aleksey Ivanov:
Найдите реальные отличия сгенерированных мною историй от историй рыночных котировок.

Какие бы графики я не наблюдал, все они имеют характерные черты. Т.е природные законы на них отражаются.

Возможно не исключение, что и у сгенерированных графиков. Но это надо понаблюдать.

Даже интересно.)

 
Renat Akhtyamov:

Покрутил, повертел.

Как то кривовасто сделано.

А почему у тебя цена не находится в пределах минимума и максимума?

Сделай нормально, а то ничего не понятно - где там день, где ночь, какие то минусовые цифры плюсом?

Пока вообще не понятно - там же обсуждать нечо.

Принцип важен. Если Тебе там ничего не понятно эт странно. Там один единственный график)
Минусы плюсы  Ты вообще о чём? Это тут причем? Я просто смоделировал цену такой какая она есть в реальности, а покрутить конечно же можно чтобы добиться идентичности, но это лишняя хрень. Если  чё то другое нужно обращайся в ветку СБ там самое то по этой теме общаться))
 
Martin CHEguevara:
Принцип важен. Если Тебе там ничего не понятно эт странно. Там один единственный график)
Минусы плюсы  Ты вообще о чём? Это тут причем? Я просто смоделировал цену такой какая она есть в реальности, а покрутить конечно же можно чтобы добиться идентичности, но это лишняя хрень. Если  чё то другое нужно обращайся в ветку СБ там самое то по этой теме общаться))

принцип случайной генерации важен, то есть рандомайз ты имеешь ввиду?

объясни внятно
 
Renat Akhtyamov:

принцип случайной генерации важен, то есть рандомайз ты имеешь ввиду?

объясни внятно
Тут нечего обьяснять:
Есть ГСЧ, имитируем из него рынок + кластерную волатильность и все.
Рена мы с Тобой разные по взглядам. Ты ищешь какую-то мифическую инфу по рынку которой конечно же никогда не найдешь(можешь говорить всё что угодно но это факт).А Я просто практикую несливатор на десятилетия там и 100% в год уже хорошо при максимальных просадках 5-15% от нач.депо. Ясень-пень ГСЧ мое все я же хочу зарабатывать, а не болтать.
 
Для меня Рена, рынок ясен как белый день.
Я не ручаюсь за предсказателя. Я вообще без понятия куда пойдет цена, я знаю что система не сольет и заработает. Вот и все что нужно мне знать.
В данное время работаю над увеличением % прибыли в год/месяц/неделю от 30-100% до 1000+%.
Меня уже не интересует поиск истины. Я и так ее уже нашел.
Меня интересует % прибыли.
1. Минимал 50-100% в год
2. Стандарт 100-200% в год
3. Интенсив 200-500% в год
4. Агрессив 500-2000% в год.

На всех стратах архиглавнейшее условие:
Прибыль / Макс.просадка >= 10

Если есть мысли пиши. Нет. Тогда созерцай.
 
Martin CHEguevara:
Тут нечего обьяснять:
Есть ГСЧ, имитируем из него рынок + кластерную волатильность и все.
Рена мы с Тобой разные по взглядам. Ты ищешь какую-то мифическую инфу по рынку которой конечно же никогда не найдешь(можешь говорить всё что угодно но это факт).А Я просто практикую несливатор на десятилетия там и 100% в год уже хорошо при максимальных просадках 5-15% от нач.депо. Ясень-пень ГСЧ мое все я же хочу зарабатывать, а не болтать.

нет у тебя там кластерной волатильности

"имитируем рынок", чо ты тут заливаешь ? ;)
 
Renat Akhtyamov:

нет у тебя там кластерной волатильности

"имитируем рынок", чо ты тут заливаешь ? ;)
Конечно, 
ты же не видишь этого, значит нет
ты же не видишь способов заработать денег - значит никто не видит
ты же видишь тренды значит все их должны увидеть

Да ... да... Рена - продолжай в том же духе.
[Удален]  
Martin CHEguevara:
Конечно, 
ты же не видишь этого, значит нет
ты же не видишь способов заработать денег - значит никто не видит
ты же видишь тренды значит все их должны увидеть

Да ... да... Рена - продолжай в том же духе.
А в чем стратегия? Тезисно
 
Доктор:

Вот здесь он немного приоткрыл причину своего ухода. Впрочем, не исключено, что он среди нас, только под другим ником.

да... кстати интересная мысль - сам размышлял...
 
Vladimir Baskakov:
А в чем стратегия? Тезисно

я думаю что он белены объелся, т.к. в том числе торгует противотренд и надеется, что цена все равно развернется,

50 лет на картинке, никто не выдержит такую движуху, если зацепит, то сольешь по любасу

никакой кластерной волатильности нет:

рекорд движения по тренду у чифа - 35 510 пунктов 4-х знака или 355 100 пунктов 5-знака (от 4.318 до 0.767)

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