Апофения - страница 19

Новый комментарий
 
Martin CHEguevara:

возможно Рена поймет в чем тут соль)) А так особенность данного графика в том,что в указанных красных квадратиках линия эквити то ниже, то выше и это не случайно)

Martin CHEguevara:

результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.

Martin CHEguevara:

как обычно период диких трендов (2014 год) и дикой волатильности (2015-2016 года).


С наступающим Новым Годом!!!  (ни в коей мере ни каким образом не хочу показаться и тем более быть - навязчивым.)

Просьба дать значения параметрам и их названия... короче, раскройте условия - входов/выходов...

https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page381#comment_14235992

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2019.08.27
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 
Martin CHEguevara:

результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.

Слышал краем уха про такую технологию.

Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.

Говорят даже - несколько дц обанкротила.


 
EgorKim:

Слышал краем уха про такую технологию.

Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.

Говорят даже - несколько дц обанкротила.

я уже извинялся за большое количество вопросов которые возникнут.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Апофения

Martin CHEguevara, 2019.12.29 22:36

Ну и конечно же три последних года очень интенсивных исследований в три предложения не засунешь тут уж тут ничего не поделаешь , так что извините если возникнет много вопросов...

 
Martin CHEguevara:

я уже извинялся за большое количество вопросов которые возникнут.


 Видимо он считает, что этого не достаточно, надо ещё сопли прибрать.)

 
EgorKim:

Слышал краем уха про такую технологию.

Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.

Говорят даже - несколько дц обанкротила.


под этой технологией кластер волатильности

но результат не плохой.

 

Ну и заключительный момент под Новый год -

Санта Клаус летит в горку до первого кластера волатильности)))


 
Renat Akhtyamov:

под этой технологией кластер волатильности

но результат не плохой.

та же самая, но перевернутая. дальше что?

мы о технологии будем говорить или комедию строить?)

 
Martin CHEguevara:

та же самая, но перевернутая. дальше что?

мы о технологии будем говорить или комедию строить?)

введи тогда в курс дела

- что такое кластерная волатильность?

- что такое ордерная система?

 

В ямку бух, раздавили сорок мух)))

 

С наступающим!


1...121314151617181920212223242526...31
Новый комментарий