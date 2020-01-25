Апофения - страница 19
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возможно Рена поймет в чем тут соль)) А так особенность данного графика в том,что в указанных красных квадратиках линия эквити то ниже, то выше и это не случайно)
результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.
как обычно период диких трендов (2014 год) и дикой волатильности (2015-2016 года).
С наступающим Новым Годом!!! (ни в коей мере ни каким образом не хочу показаться и тем более быть - навязчивым.)
Просьба дать значения параметрам и их названия... короче, раскройте условия - входов/выходов...
https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page381#comment_14235992
результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.
Слышал краем уха про такую технологию.
Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.
Говорят даже - несколько дц обанкротила.
Слышал краем уха про такую технологию.
Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.
Говорят даже - несколько дц обанкротила.
я уже извинялся за большое количество вопросов которые возникнут.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Апофения
Martin CHEguevara, 2019.12.29 22:36
я уже извинялся за большое количество вопросов которые возникнут.
Видимо он считает, что этого не достаточно, надо ещё сопли прибрать.)
Слышал краем уха про такую технологию.
Её ещё по моему "секретной технологией сопля" называют.
Говорят даже - несколько дц обанкротила.
под этой технологией кластер волатильности
но результат не плохой.
Ну и заключительный момент под Новый год -
Санта Клаус летит в горку до первого кластера волатильности)))
под этой технологией кластер волатильности
но результат не плохой.
та же самая, но перевернутая. дальше что?
мы о технологии будем говорить или комедию строить?)
та же самая, но перевернутая. дальше что?
мы о технологии будем говорить или комедию строить?)
введи тогда в курс дела
- что такое кластерная волатильность?
- что такое ордерная система?
В ямку бух, раздавили сорок мух)))
С наступающим!