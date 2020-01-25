Апофения - страница 18

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Martin CHEguevara:
Хочу заметить, что вас обработали типичной подменой понятий.
Кто вам сказал что на macd,ma можно зарабатывать? 
Кто вам сказал что определяя тренд можно заработать?
На чем основаны эти предположения? 
На словах?
Где статистика? Вы ее видели? 
Нет. Но все же вы верите конечно, потому что,.  и ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ => поводов не верить у вас нет<= и это у всех так. Все на это клюют. И едут по рельсам теряя деньги...
Мое отличие от остальных в том, что у меня достаточно поводов и фактов не верить никому)
"На машке только и можно заработать" - говорит нам статистика.
 
Renat Akhtyamov:

я думаю что он белены объелся, т.к. в том числе торгует противотренд и надеется, что цена все равно развернется,

50 лет на картинке, никто не выдержит такую движуху, если зацепит, то сольешь по любасу

никакой кластерной волатильности нет:

рекорд движения по тренду у чифа - 35 510 пунктов 4-х знака или 355 100 пунктов 5-знака (от 4.318 до 0.767)

Ну пусть кто-нибудь (если есть такие) напишет что он тогда стоял в покупке по чифу. И как у него сработал стоп. Интересно послушать, стоп это был или МК.

 
Umhair:
"На машке только и можно заработать" - говорит нам статистика.
В конце концов ваши слова отражаются на вашем и только вашем депозите.
Так что вам решать обманываться или нет. 
А так по моим наблюдениям только отношение стопов к тейку (tp>sl;tp<sl;sl->infinity; tp->infinity) даёт результат. 
Все остальное это мелочи  +-3% к вероятности.
 
Renat Akhtyamov:

например?

tp=sl ,tp>0 sl>0 и глянь на результаты)
 
Martin CHEguevara:
По тренду в противотренд.
Убытки максимум  на флете, Профит всегда на сильном движении.
Вероятность всегда выше 50%, никаких индюков, вообще. Только ордерная система которая по сути является и индикатором и своевременной реакцией на него.
Я так понимаю, на пробое зон основана стратегия. А ордерная система какая, локи позволяете? Или набор убытков во флетах и их перекрытие на трендах?
 
Vasiliy Pushkaryov:
Я так понимаю, на пробое зон основана стратегия. А ордерная система какая, локи позволяете? Или набор убытков во флетах и их перекрытие на трендах?
Что такое "пробой", как определить "зоны" чтобы понимать когда происходит пробой??? Я примерно понимаю о чем вы хотите сказать. Но основываясь на своем опыте скажу что зоны, если уж говорить в этом контексте, формируются за счет: t -> const; high-low-> const; то есть при равных отсчётах времени разброс за эти отсчеты будет стремиться к средним значениям (если не принимать во внимание кластерную волатильность). 
У меня нет понятия локов. По сути когда происходит пробой я уже в плюсе по определению моей системы. У меня ещё до так называемого пробоя ордера расположены в максимально выгодном месте.
По сути я создаю ордерные системы которые максимально эффективно используют структуру рынка для :
А) выставления ордеров на самых макс.мин.
Б) выставления ордеров на коррекции в самом максимально возможно выгодном  положении
 

возможно Рена поймет в чем тут соль)) А так особенность данного графика в том,что в указанных красных квадратиках линия эквити то ниже, то выше и это не случайно)

 

результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.

 
Martin CHEguevara:

результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.

за какой период времени ?
 
Renat Akhtyamov:
за какой период времени ?

как обычно период диких трендов (2014 год) и дикой волатильности (2015-2016 года).


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