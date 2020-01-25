Апофения - страница 18
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Хочу заметить, что вас обработали типичной подменой понятий.
я думаю что он белены объелся, т.к. в том числе торгует противотренд и надеется, что цена все равно развернется,
50 лет на картинке, никто не выдержит такую движуху, если зацепит, то сольешь по любасу
никакой кластерной волатильности нет:
рекорд движения по тренду у чифа - 35 510 пунктов 4-х знака или 355 100 пунктов 5-знака (от 4.318 до 0.767)
Ну пусть кто-нибудь (если есть такие) напишет что он тогда стоял в покупке по чифу. И как у него сработал стоп. Интересно послушать, стоп это был или МК.
"На машке только и можно заработать" - говорит нам статистика.
например?
По тренду в противотренд.
Я так понимаю, на пробое зон основана стратегия. А ордерная система какая, локи позволяете? Или набор убытков во флетах и их перекрытие на трендах?
возможно Рена поймет в чем тут соль)) А так особенность данного графика в том,что в указанных красных квадратиках линия эквити то ниже, то выше и это не случайно)
результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.
результат работы технологии, при которой рынок как бы сам закрывает все ордера в +.
за какой период времени ?
как обычно период диких трендов (2014 год) и дикой волатильности (2015-2016 года).