Апофения - страница 8
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Не не, я правильно написал. Те или иные паттерны человек определяет у себя в воображении. После находит закономерности корелирующие с этими патернами. Взять прлстой паттерн голова плечи и взять закономерность которая гласит Отработается 50/50.
Ааа, ну с этим соглашусь. Голова-плечи, треугольники, флаги и тому подобное это конечно чушь.Просто есть закономерности в самом движении цены.
Но давайте рассмотрим график который я выложил выше. Возьмет небольшой период на графике.
Пусть это будет с 12 по 15 ноября. Что там происходило (действие), и какая реакция после последовала?
Борьба медведей и быков, закончившаяся победой быков.)
Борьба медведей и быков, закончившаяся победой быков.)
Ну, в принципе да. Вы правы. Этот график просто переполнен этими
паттернами. И можно найти целую кучу входов в рынок, что в одну так и в другую сторону. И я это вижу.
Это я пробую развить тему по 100% системе)))
Ну, в принципе да. Вы правы. Этот график просто переполнен этими
паттернами. И можно найти целую кучу входов в рынок, что в одну так и в другую сторону. И я это вижу.
Это я пробую развить тему по 100% системе)))
Ааа, ну с этим соглашусь. Голова-плечи, треугольники, флаги и тому подобное это конечно чушь.Просто есть закономерности в самом движении цены.
тоже соглашусь, на предмет ускорения роста/падения значения приращений. простая закономерность, цена не может бесконечно прибавлять с течением дискретного времени размер приращения. это вполне закономерно, но предела этого значения увы нет, а это уже ломает систему в прах.
тоже соглашусь, на предмет ускорения роста/падения значения приращений. простая закономерность, цена не может бесконечно прибавлять с течением дискретного времени размер приращения. это вполне закономерно, но предела этого значения увы нет, а это уже ломает систему в прах.
Система работает только на том ТФ на котором работаешь.
и то только до определенного противодействия.
Система работает только на том ТФ на котором работаешь.
и то только до определенного противодействия.
на чистом графике, который кинул, как она выглядит?
рисуй не переживая, т.к. вряд ли кто врубится
ну чтобы не только просить, то когда то давно я торговал такую разметку, т.е. по 1/3-1/2 от движухи
надеюсь дальше понятно как рисовать
а тут по фунту вобще норм, моя любимая картина:
на чистом графике, который кинул, как она выглядит?
рисуй не переживая, т.к. вряд ли кто врубится
ну чтобы не только просить, то когда то давно я торговал такую разметку, т.е. по 1/3-1/2 от движухи
надеюсь дальше понятно как рисовать
а тут по фунту вобще норм, моя любимая картина:
Ренат, думаю понятно. есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)
Здесь и закономерность в движении цены. Дальше на скрине рисовать не стал. И так понятна суть.
Есть импульс и есть на него реакция. Вот и надо смотреть эти реакции.
Удалю эти скрины как отпишешься.
Ну во первых ты у меня в друзьях и обращайся ко мне на ТЫ пож.)
Выложу не выложу, Ренат , это не про твою систему))). Вообще в принципе.
И так , начнем. Оставим причинно следственную связь и вообще то, какие
новости проходят. А рассмотрим это как действие и реакцию выраженную на графике,
а в частности движение цены. Вот смотришь ты на график, что ты видишь?
Другие могут тоже отвечать если хотят конечно.
Выставляются объёмы или не выставляются , в зависимости от уровня операции это могут быть сделки с короткой датой или завтра \послезавтра. У Банка два бокса один bay другой cell - и у них есть информация цикличности выплаты зарплат крупных предприятии экспортеров - 1 раз в две недели , т.е. на рынок будет выставлен объём валюты ( контракты в usd) в их интересах вывести валюту на уровень "подороже" и с него уже продавать ( в качестве абстрактного примера ) . Помимо конверсионных операции поступают заявки по хеджированию , а также на рынке присутствует спекулятивный капитал . Иногда стоит посмотреть на график ( ситуацию) со стороны банка .