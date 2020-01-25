Апофения - страница 8

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Anatolii Zainchkovskii:
Не не,  я правильно написал.  Те или иные паттерны человек определяет у себя в воображении.  После находит закономерности корелирующие с этими патернами. Взять прлстой паттерн голова плечи и взять закономерность которая гласит Отработается 50/50.

Ааа, ну с этим соглашусь. Голова-плечи, треугольники, флаги и тому подобное это конечно чушь.

Просто есть закономерности в самом движении цены.
 
Aleksandr Yakovlev:

Но давайте рассмотрим график который я выложил выше. Возьмет небольшой период на графике.

Пусть это будет с 12 по 15 ноября. Что там происходило (действие), и какая реакция после последовала?

Борьба медведей и быков, закончившаяся победой быков.)

 
khorosh:

Борьба медведей и быков, закончившаяся победой быков.)

Ну, в принципе да. Вы правы. Этот график просто переполнен этими 

паттернами. И можно найти целую кучу входов в рынок, что в одну так и в другую сторону. И я это вижу.

Это я пробую развить тему по 100% системе)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну, в принципе да. Вы правы. Этот график просто переполнен этими 

паттернами. И можно найти целую кучу входов в рынок, что в одну так и в другую сторону. И я это вижу.

Это я пробую развить тему по 100% системе)))

С такими познаниями, лучше на завод
 
Aleksandr Yakovlev:

Ааа, ну с этим соглашусь. Голова-плечи, треугольники, флаги и тому подобное это конечно чушь.

Просто есть закономерности в самом движении цены.

тоже соглашусь, на предмет ускорения роста/падения  значения приращений. простая закономерность, цена не может бесконечно прибавлять с течением дискретного времени размер приращения. это вполне закономерно, но предела этого значения увы нет, а это уже ломает систему в прах.

 
Anatolii Zainchkovskii:

тоже соглашусь, на предмет ускорения роста/падения  значения приращений. простая закономерность, цена не может бесконечно прибавлять с течением дискретного времени размер приращения. это вполне закономерно, но предела этого значения увы нет, а это уже ломает систему в прах.

Система работает только на том ТФ на котором работаешь.

и то только до определенного противодействия.

 
Aleksandr Yakovlev:

Система работает только на том ТФ на котором работаешь.

и то только до определенного противодействия.

на чистом графике, который кинул, как она выглядит?

рисуй не переживая, т.к. вряд ли кто врубится

ну чтобы не только просить, то когда то давно я торговал такую разметку, т.е. по 1/3-1/2 от движухи

надеюсь дальше понятно как рисовать

а тут по фунту вобще норм, моя любимая картина:

 
Renat Akhtyamov:

на чистом графике, который кинул, как она выглядит?

рисуй не переживая, т.к. вряд ли кто врубится

ну чтобы не только просить, то когда то давно я торговал такую разметку, т.е. по 1/3-1/2 от движухи

надеюсь дальше понятно как рисовать

а тут по фунту вобще норм, моя любимая картина:


Ренат, думаю понятно. есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)

Здесь и закономерность в движении цены. Дальше на скрине рисовать не стал. И так понятна суть.

Есть импульс и есть на него реакция. Вот и надо смотреть эти реакции.

Удалю эти скрины как отпишешься. 

 
То что вы называете реакцией принято называть коррекцией.
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну во первых ты у меня в друзьях и обращайся ко мне на ТЫ пож.)

Выложу не выложу, Ренат , это не про твою систему))). Вообще в принципе.

И так , начнем. Оставим причинно следственную связь и вообще то, какие 

новости проходят. А рассмотрим это как действие и реакцию выраженную на графике, 

а в частности движение цены. Вот смотришь ты на график, что ты видишь?

Другие могут тоже отвечать если хотят конечно.

  Выставляются объёмы  или не выставляются , в зависимости от уровня операции это могут быть сделки с короткой датой или завтра \послезавтра.  У Банка два бокса один bay другой cell  - и у них есть информация цикличности выплаты зарплат крупных предприятии экспортеров -  1 раз в две недели , т.е. на рынок будет выставлен объём валюты ( контракты в usd) в их интересах вывести валюту на уровень "подороже" и с него уже продавать ( в качестве абстрактного примера ) . Помимо конверсионных операции поступают заявки по хеджированию , а также на рынке присутствует спекулятивный капитал . Иногда стоит посмотреть на график ( ситуацию) со стороны банка .  

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