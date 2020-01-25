Апофения - страница 10
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Суть в том, что смотришь куда ведет последний цветной квадратик и туда же открываешь сделки в любом случае.
Любой, кто будет ставить сделки против квадратов представляющих собой разность волатильностей сольется.
Про точки входа сказать можно очень много.Но суть в том что как таковых ТОЧЕК не существует.
Ну, я и не утверждаю да и вы наверно тоже, судя по посту выше , что точки (самой конкретной) нет,
Я имею ввиду "зону" потэнциально пригодную для совершения сделки. Эта "зона" может вырьироваться от 1 до нескольких пунктов.
кластерная волатильность)
Это индикатор или вручную рисовали?
Это индикатор или вручную рисовали?
если вниииимательно посмотреть, то присутствует алгоритм
соответственно не руками
однако, я пару недель назад уже пытался повторить такой индюк
у меня почему то он хорошо работал только на последнем участке истории в 1,5 месяца и ито не на всех парах
скорее всего я что то недопетрил
Это индикатор или вручную рисовали?
Конечно индикатор. Я вручную никогда не рисую, я пишу код слава гейтсу))
В кодобазу не выкладывали?
Конечно индикатор. Я вручную никогда не рисую, я пишу код слава гейтсу))
оооо, это что то новенькое
а я думал все начинается с " Hello World! " ;)
оооо, это что то новенькое
а я думал все начинается с " Hello World! " ;)
В кодобазу не выкладывали?
Неа. Да это и не нужно) там все просто. Конечно, теоретическое обоснование сложное, но принцип как и во всех надёжно работающих механизмах простой.
Есть вот такой с примерно такой же идеей, но по другому сделан.
Есть вот такой с примерно такой же идеей, но по другому сделан.
да неее, кластерная волатильность нужна
т.е. за время от стольки то до стольки то
все там у него видно, как и чо
пересекаем верх/низ квадрата - это одно
пересекаем сторону - это другое