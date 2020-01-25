Апофения - страница 10

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Martin CHEguevara:

Суть в том, что смотришь куда ведет последний цветной квадратик и туда же открываешь сделки в любом случае.

Любой, кто будет ставить сделки против квадратов представляющих собой разность волатильностей сольется.


 Про точки входа сказать можно очень много.Но суть в том что как таковых ТОЧЕК не существует. 


Ну, я и не утверждаю да и вы наверно тоже, судя по посту выше , что точки (самой конкретной) нет, 

Я имею ввиду "зону" потэнциально пригодную для совершения сделки. Эта "зона" может вырьироваться от 1 до нескольких пунктов.

 
Martin CHEguevara:

кластерная волатильность)

Это индикатор или вручную рисовали?

 
khorosh:

Это индикатор или вручную рисовали?

если вниииимательно посмотреть, то присутствует алгоритм

соответственно не руками

однако, я пару недель назад уже пытался повторить такой индюк

у меня почему то он хорошо работал только на последнем участке истории в 1,5 месяца и ито не на всех парах

скорее всего я что то недопетрил

 
khorosh:

Это индикатор или вручную рисовали?

Конечно индикатор. Я вручную никогда не рисую, я пишу код слава гейтсу))
 
Martin CHEguevara:
Конечно индикатор. Я вручную никогда не рисую, я пишу код слава гейтсу))

В кодобазу не выкладывали?

 
Martin CHEguevara:
Конечно индикатор. Я вручную никогда не рисую, я пишу код слава гейтсу))

оооо, это что то новенькое

а я думал все начинается с " Hello World! " ;)

 
Renat Akhtyamov:

оооо, это что то новенькое

а я думал все начинается с " Hello World! " ;)

Начиналось лет так десять назад на С++ в школе)
 
khorosh:

В кодобазу не выкладывали?

Неа. Да это и не нужно) там все просто. Конечно, теоретическое обоснование сложное, но принцип как и во всех надёжно работающих механизмах простой.
Вы можете вручную такое проделать, обладая минимальным количеством усердия)
 
Martin CHEguevara:
Неа. Да это и не нужно) там все просто. Конечно, теоретическое обоснование сложное, но принцип как и во всех надёжно работающих механизмах простой.
Вы можете вручную такое проделать, обладая минимальным количеством усердия)

Есть вот такой с примерно такой же идеей, но по другому сделан.


 
khorosh:

Есть вот такой с примерно такой же идеей, но по другому сделан.


да неее, кластерная волатильность нужна

т.е. за время от стольки то до стольки то

все там у него видно, как и чо

пересекаем верх/низ квадрата - это одно

пересекаем сторону - это другое

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