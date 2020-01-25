Апофения - страница 20

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Renat Akhtyamov:

С наступающим!


Взаимно!!!

Всем, многократно улучшить торговлю в мистическом 2020)))!!!

 
Evgeniy Kvasov:

Взаимно!!!

Всем, многократно улучшить торговлю в мистическом 2020)))!!!

да уж мистики через край

кризисы: 2008, 2014 ......

 
Всех с наступающим!:)
 
Evgeniy Kvasov:

В ямку бух, раздавили сорок мух)))

:₽
 
Renat Akhtyamov:

да уж мистики через край

кризисы: 2008, 2014 ......

Эти да, там ипотечный и всем известные события в 14.

Но с точки зрения нумерологии как-то поинтереснее 2020))) сравни 2000 милениум))) или 1919 (почти 1917)))))))))))

 
Evgeniy Kvasov:

Эти да, там ипотечный и всем известные события в 14.

Но с точки зрения нумерологии как-то поинтереснее 2020))) сравни 2000 милениум))) или 1919 (почти 1917)))))))))))

2008+6=2014

2014+6=2020

;)

 
Martin CHEguevara:
Всех с наступающим!:)

уболтал, попробую противотренд ;)


 
Renat Akhtyamov:

уболтал, попробую противотренд ;)


Так стрелки же нет))) Те вон красивые) сИние и красные)))

 
Evgeniy Kvasov:

Так стрелки же нет))) Те вон красивые) сИние и красные)))

есть, последнюю торгую
 
Renat Akhtyamov:
есть, последнюю торгую

Хде? По ауду сининькие внизу) А ктотренд то разворачивать будет? Толпа? Уже в мистическом 2020 мм шар продерет)))) тогда и ах

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