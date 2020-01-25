Апофения - страница 20
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С наступающим!
Взаимно!!!
Всем, многократно улучшить торговлю в мистическом 2020)))!!!
Взаимно!!!
Всем, многократно улучшить торговлю в мистическом 2020)))!!!
да уж мистики через край
кризисы: 2008, 2014 ......
В ямку бух, раздавили сорок мух)))
да уж мистики через край
кризисы: 2008, 2014 ......
Эти да, там ипотечный и всем известные события в 14.
Но с точки зрения нумерологии как-то поинтереснее 2020))) сравни 2000 милениум))) или 1919 (почти 1917)))))))))))
Эти да, там ипотечный и всем известные события в 14.
Но с точки зрения нумерологии как-то поинтереснее 2020))) сравни 2000 милениум))) или 1919 (почти 1917)))))))))))
2008+6=2014
2014+6=2020
;)
Всех с наступающим!:)
уболтал, попробую противотренд ;)
уболтал, попробую противотренд ;)
Так стрелки же нет))) Те вон красивые) сИние и красные)))
Так стрелки же нет))) Те вон красивые) сИние и красные)))
есть, последнюю торгую
Хде? По ауду сининькие внизу) А ктотренд то разворачивать будет? Толпа? Уже в мистическом 2020 мм шар продерет)))) тогда и ах