Апофения - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хде? По ауду сининькие внизу)
противотренд - это когда наоборот надо торговать ;)
ну всему надо учить ;)
противотренд - это когда наоборот надо торговать ;)
А .... не знал))))))))
уболтал, попробую противотренд ;)
Что интересно, где открыта сделка стрелочки нет. Только на истории постфактум.Мистика, как только начинаю наблюдать за сигналом, так он тут же пропадает.
Что интересно, где открыта сделка стрелочки нет. Только на истории постфактум.Мистика, как только начинаю наблюдать за сигналом, так он тут же пропадает.
Это такой дзен, левел реверса))) Щас все вопросы об этом только и будут))) Мне уже ответили)))
торгуй так как тут нарисовано по коррекции на продолжение с по факту. Максимум наткнешься на флет.
на отскок против таких движений это самоубийство.
семь пятниц на неделе....
то тренд, то противотренд.
по ходу сам еще разбираешься
а ордерная система против таких движений у тебя еще не придумана чтоли?
у меня например давно уже есть
НА ДЕРЖИ И ТОПАЙ ОРДЕРАМИ В ПРИБЫЛЬ. СРАВНИ ТЕ КАРТИНКИ КОТОРЫЕ ПРИСЫЛАЛ ТЕБЕ РАНЕЕ С ЭТОЙ И ВПЕРЕД.
ок
а ордерная система - это как понимать?
а вообще - норм
спасибо, Че!
ок
а ордерная система - это как понимать?
а вообще - норм
спасибо, Че!
Где вы всё тренды ищете?
Вы в процентах считаете движение того что торгуете?
5% в год изменение )
А так то да, можно покапаться и на минутках тренд найти )
Где вы всё тренды ищете?
Вы в процентах считаете движение того что торгуете?
5% в год изменение )
А так то да, можно покапаться и на минутках тренд найти )
в 5-7% сводятся валюты. ~1% в месяц, чуть менее в пару недель.
люди забывают что тут нам не там и валюты не совсем обычный товар:-)
внутри этих ограничений есть спекулятские возможости. При этом сделки надо строить так, чтобы после тебя все прочие спекули "влетали".
чуть менее в пару недель.
Золотые слова.