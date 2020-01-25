Апофения - страница 11

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Renat Akhtyamov:

да неее, кластерная волатильность нужна

т.е. за время от стольки то до стольки то

все там у него видно, как и чо

пересекаем верх/низ квадрата - это одно

пересекаем сторону - это другое

Отличие в том, что прямоугольник отрисовывается пока не будет пробит в другую сторону.

[Удален]  
Вопрос: как люди торговали 70 лет назад, без компов, индикаторов, EA?
 
khorosh:

Отличие в том, что прямоугольник отрисовывается пока не будет пробит в другую сторону.

ага

 
Renat Akhtyamov:

ага

В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.

 
Vladimir Baskakov:
Вопрос: как люди торговали 70 лет назад, без компов, индикаторов, EA?
Никак, просто мошенничали)
Выдумывали свои псевдоиндикаторы и продавали книги "как стать миллионером" и на этом делали миллионы)
Да там много лазеек было которых сейчас нет)
Ганн например очень хорошо этим пользовался;)
 
khorosh:

В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.

я бы сказал так:

Че кое чего добился, это не плохо, очень не плохо

но у меня позовчера был собственный прогноз по еньке, о котором я никому не говорил - 110, и оппа - счас прыгнула до 109.8, очень жаль что торги закрыты, но у меня там болтались отложки, которые все равно не сработают

научится так делать - будет волосы на голове рвать и будет плевать в прошлое огромными хорчками

ну и ловите еву, она улетела на 220 пунктов

все еще гораздо проще

[Удален]  
Martin CHEguevara:
Никак, просто мошенничали)
Выдумывали свои псевдоиндикаторы и продавали книги "как стать миллионером" и на этом делали миллионы)
Да там много лазеек было которых сейчас нет)
Ганн например очень хорошо этим пользовался;)
Не думаю, что все так однозначно. Успешные были. Были свечи, бары
 
Martin CHEguevara:
Чего только не находят на временном графике валютных пар. Голова, плечи, волны, числа Фибоначчи, золотые сечения, треугольники, флаги, пробои, отскоки, сильные слабые уровни, пытаются представить график рынка как звуковую дорожку и !послушать ее, ожидая услышать ... Тренды... И ещё многое многое другое...
Немногие знакомы с явлением Апофении.
Это слово описывает способность нашего мозга придавать смысловое значение, таким вещам, в которых изначально нет никакого смысла,  структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.

А что Вы по этому поводу думаете? Имеет ли данное явление место как фактор, влияющий на поведение трейдера при совершении сделок?
Не в этом ли кроется проблема потери депозита абсолютного большинства трейдеров.

Вопрос поставлен серьезный, если не сказать ключевой.

Вот я программешку сто лет назад писал на MATLAB,  что  чисто случайно генерирует бары.

Вот сейчас нашел и сгенерировал

 

несколько штук. Ищите, кому не лень,  тренды, флэты, развороты, головы, плечи и т.д. 

 
Aleksey Ivanov:

Вопрос поставлен серьезный, если не сказать ключевой.

Вот я программешку сто лет назад писал на MATLAB,  что  чисто случайно генерирует бары.

Вот сейчас нашел и сгенерировал

 

несколько штук. Ищите, кому не лень,  тренды, флэты, развороты, головы, плечи и т.д. 

он же на него там и ответил

то есть пост - вопрос и тут же ответ

однако, это не так, цена не ходит от балды, цену двигают как не странно наши деньги и только наши деньги

 
khorosh:

В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.

  И ещё: если прямоугольники длинные, значит - тренд, если короткие - флет.

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