Апофения - страница 11
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да неее, кластерная волатильность нужна
т.е. за время от стольки то до стольки то
все там у него видно, как и чо
пересекаем верх/низ квадрата - это одно
пересекаем сторону - это другое
Отличие в том, что прямоугольник отрисовывается пока не будет пробит в другую сторону.
Отличие в том, что прямоугольник отрисовывается пока не будет пробит в другую сторону.
ага
ага
В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.
Вопрос: как люди торговали 70 лет назад, без компов, индикаторов, EA?
В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.
я бы сказал так:
Че кое чего добился, это не плохо, очень не плохо
но у меня позовчера был собственный прогноз по еньке, о котором я никому не говорил - 110, и оппа - счас прыгнула до 109.8, очень жаль что торги закрыты, но у меня там болтались отложки, которые все равно не сработают
научится так делать - будет волосы на голове рвать и будет плевать в прошлое огромными хорчками
ну и ловите еву, она улетела на 220 пунктов
все еще гораздо проще
Никак, просто мошенничали)
Чего только не находят на временном графике валютных пар. Голова, плечи, волны, числа Фибоначчи, золотые сечения, треугольники, флаги, пробои, отскоки, сильные слабые уровни, пытаются представить график рынка как звуковую дорожку и !послушать ее, ожидая услышать ... Тренды... И ещё многое многое другое...
Вопрос поставлен серьезный, если не сказать ключевой.
Вот я программешку сто лет назад писал на MATLAB, что чисто случайно генерирует бары.
Вот сейчас нашел и сгенерировал
несколько штук. Ищите, кому не лень, тренды, флэты, развороты, головы, плечи и т.д.
Вопрос поставлен серьезный, если не сказать ключевой.
Вот я программешку сто лет назад писал на MATLAB, что чисто случайно генерирует бары.
Вот сейчас нашел и сгенерировал
несколько штук. Ищите, кому не лень, тренды, флэты, развороты, головы, плечи и т.д.
он же на него там и ответил
то есть пост - вопрос и тут же ответ
однако, это не так, цена не ходит от балды, цену двигают как не странно наши деньги и только наши деньги
В этом есть некоторый положительный эффект. А именно: если закрылся последний нижний прямоугольник, - значит скоро цена пойдёт вверх и наоборот.
И ещё: если прямоугольники длинные, значит - тренд, если короткие - флет.