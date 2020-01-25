Апофения - страница 31

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все идет ровно по плану=)

 
Martin CHEguevara:

все идет ровно по плану=)

всё идёт по плану - это типа прогноз никогда не сбывается? ))

Музыка Трейдинга
Музыка Трейдинга
  • 2020.01.01
  • www.mql5.com
получить удовольствие после успешной торговой сессии,.
 
Sergey Chalyshev:

всё идёт по плану - это типа прогноз никогда не сбывается? ))

Абсолютно равнозначно тому, что он всегда сбывается ;) если Вы не можете сложить два плюс два и увидеть тут реальность прогнозов то мне сказать нечего.

прогноз:

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Апофения

Martin CHEguevara, 2020.01.23 21:46

оптимальный сценарий к действию. после факта отката первой красной стрелки, вниз sell, в понедельник начнется buy движение, но это уже не факт.

реальность: 


 
Martin CHEguevara:

Абсолютно равнозначно тому, что он всегда сбывается ;) если Вы не можете сложить два плюс два и увидеть тут реальность прогнозов то мне сказать нечего.

прогноз:

реальность: 


Не обращайте внимания на критиков. У Вас отлично получается. Будем с интересом наблюдать за прогнозами на следующей неделе.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Не обращайте внимания на критиков. У Вас отлично получается. Будем с интересом наблюдать за прогнозами на следующей неделе.

пункт 1 - в глобальном масштабе (DAY) где присутствует абсолютная случайность мы видим что цена достигла вроде как дна.

пункты 2,3 - как только цена пробьет какой либо из этих уровней вероятность возврата к противоположному уровню менее 10% по статистике.

поэтому тупо ждете дня понедельника и смотрите куда пошла цена относительно пп.2,3

ОБЯЗАТЕЛЬНО: после пробития пп.2 ждете коррекции вниз и открываете buy, после пробития п.3 ждете коррекции вверх и открываете sell по примерной схеме:

если же захотите открываться по так называемому тренду, а не по коррекции, то почти наверняка проиграете, так как тогда вероятность вашего выигрыша составит ровно 25%.

Если же будете действовать по данной схеме, то вероятность выигрыша составит минимум 50%, максимум 75% чего будет вполне достаточно чтобы даже в наихудшем варианте усреднением отбить убытки и выйти минимум в ноль так как в таком случае ваши сделки неизбежно будут находиться в середине будущего флета и не будут выставлены против сильного движения рынка.

А на флете все мы знаем как отбить убытки;)


А Вот статистика по торговле которую я предлагаю.

Робот работает с сентября прошлого года.


 

Все это прикольненько смотрится конечно, но используется анализ исторических данных.

То есть имеем постфактум.

Мысля такая: раз мы имеем постфактум, то расчет сигнала в покупку или в продажу по историческим данным не является необходимиым и достаточным.

Требуется достроить график от текущей цены в будущее.

 
Renat Akhtyamov:

Все это прикольненько смотрится конечно, но используется анализ исторических данных.

То есть имеем постфактум.

Мысля такая: раз мы имеем постфактум, то расчет сигнала в покупку или в продажу по историческим данным не является необходимиым и достаточным.

Требуется достроить график от текущей цены в будущее.

Ничего Ты достроить не сможешь, и никто не сможет. Реагировать заранее так, чтобы как минимум не потерять да, а достроить хоть тысячи раз можно, но ничего толкового не выйдет.
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