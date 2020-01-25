Апофения - страница 9

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khorosh:
То что вы называете реакцией принято называть коррекцией.

Читайте что я писал выше, а потом постите

 
Veniamin Skrepkov:

  Выставляются объёмы  или не выставляются , в зависимости от уровня операции это могут быть сделки с короткой датой или завтра \послезавтра.  

Что то я не совсем понял, что вы имеете ввиду

 
khorosh:
То что вы называете реакцией принято называть коррекцией.

Реакция - действие на произошедшее событие.

 
Vitaly Muzichenko:

Реакция - действие на произошедшее событие.

Человек поленился просто прочитать мои посты и решил просто запоститься.

Да, реакция - действие на произошедшее событие. 

А именно, есть импульс и реакция на него. Будь то на 5 м. графике, хоть на 4 часовике. 

Везде одно и то же.

 
Aleksandr Yakovlev:

Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.

Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется. 

И каждый раз надо смотреть на него. 

И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.

График взял от балды на недалекой истории.

Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.

Это если не лень конечно)))


кластерная волатильность)

 
Martin CHEguevara:

кластерная волатильность)

Ну , ладно. Я тут ничего не понимаю смотря на твой график. 

скажи , где точки входа. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Читайте что я писал выше, а потом постите

Читаю "... есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)". Ну и что? После импульса наступает коррекция(откат). Да, это реакция на импульс и его обычно называют коррекцией.

 
khorosh:

Читаю "... есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)". Ну и что? После импульса наступает коррекция(откат). Да, это реакция на импульс и его обычно называют коррекцией.

В этом и есть суть дальнейшего (предполагаемого) действия трейдера. 

Он должен реагировать на такую реакцию.

Но может в этом и заключается сохранение баланса, что не всем дано увидеть.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну , ладно. Я тут ничего не понимаю смотря на твой график. 

скажи , где точки входа. 

Суть в том, что смотришь куда ведет последний цветной квадратик и туда же открываешь сделки в любом случае.

Любой, кто будет ставить сделки против квадратов представляющих собой разность волатильностей сольется.


 Про точки входа сказать можно очень много.Но суть в том что как таковых ТОЧЕК не существует. ОБЛАСТИ да существуют. но точек точно нет.

Потому что рыночный процесс - это вероятностный процесс. 

Есть шум, есть колебания и можно просто предположить что цена будет колебаться выше или ниже некоторое время и все.

 

А вообще я бы мог много рассказать про структуру рынка, что он из себя на самом деле представляет. Но к сожалению, это сугубо научный труд основанный на сухих цифрах. Мне кажется что тут вряд ли кому захочется читать длиннющие нудные теоремы и доказательства очевидных вещей перед переходом к действительно сложным вещам (типа труда Карла Маркса "Капитал")

Мне понадобилось несколько лет упорного труда, чтобы все это просчитать и проверить и перепроверить данные и самого себя на объективность суждений и вычислений. И такое не высказать и в 50 сообщениях. Да и никому это и не интересно.

В реальном мире абсолютно любые высказывания, любые гипотезы должны проверяться. Абсолютно любые. иначе нет никакого смысла на них основываться и двигаться дальше.

Особенно это касается рынка Форекс. И вообще финансовых рынков в целом.

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