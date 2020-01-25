Апофения - страница 9
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То что вы называете реакцией принято называть коррекцией.
Читайте что я писал выше, а потом постите
Выставляются объёмы или не выставляются , в зависимости от уровня операции это могут быть сделки с короткой датой или завтра \послезавтра.
Что то я не совсем понял, что вы имеете ввиду
То что вы называете реакцией принято называть коррекцией.
Реакция - действие на произошедшее событие.
Реакция - действие на произошедшее событие.
Человек поленился просто прочитать мои посты и решил просто запоститься.
Да, реакция - действие на произошедшее событие.
А именно, есть импульс и реакция на него. Будь то на 5 м. графике, хоть на 4 часовике.
Везде одно и то же.
Неее, график нужен. Это ты говоришь посмотрись в зеркало и достаточно.
Так не пойдет. Мы меняемся внешне и внутренне, так же и рынок меняется.
И каждый раз надо смотреть на него.
И что бы не быть голословным, давайте все вместе поглядим на график и найдем закономерности в движении цены.
График взял от балды на недалекой истории.
Можете сохранить скрин и порисовать на нем, потом выложите его сюда.
Это если не лень конечно)))
кластерная волатильность)
кластерная волатильность)
Ну , ладно. Я тут ничего не понимаю смотря на твой график.
скажи , где точки входа.
Читайте что я писал выше, а потом постите
Читаю "... есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)". Ну и что? После импульса наступает коррекция(откат). Да, это реакция на импульс и его обычно называют коррекцией.
Читаю "... есть импульс(действие), и есть обратное движение(Реакция)". Ну и что? После импульса наступает коррекция(откат). Да, это реакция на импульс и его обычно называют коррекцией.
В этом и есть суть дальнейшего (предполагаемого) действия трейдера.
Он должен реагировать на такую реакцию.
Но может в этом и заключается сохранение баланса, что не всем дано увидеть.
Ну , ладно. Я тут ничего не понимаю смотря на твой график.
скажи , где точки входа.
Суть в том, что смотришь куда ведет последний цветной квадратик и туда же открываешь сделки в любом случае.
Любой, кто будет ставить сделки против квадратов представляющих собой разность волатильностей сольется.
Про точки входа сказать можно очень много.Но суть в том что как таковых ТОЧЕК не существует. ОБЛАСТИ да существуют. но точек точно нет.
Потому что рыночный процесс - это вероятностный процесс.
Есть шум, есть колебания и можно просто предположить что цена будет колебаться выше или ниже некоторое время и все.
А вообще я бы мог много рассказать про структуру рынка, что он из себя на самом деле представляет. Но к сожалению, это сугубо научный труд основанный на сухих цифрах. Мне кажется что тут вряд ли кому захочется читать длиннющие нудные теоремы и доказательства очевидных вещей перед переходом к действительно сложным вещам (типа труда Карла Маркса "Капитал")
Мне понадобилось несколько лет упорного труда, чтобы все это просчитать и проверить и перепроверить данные и самого себя на объективность суждений и вычислений. И такое не высказать и в 50 сообщениях. Да и никому это и не интересно.
В реальном мире абсолютно любые высказывания, любые гипотезы должны проверяться. Абсолютно любые. иначе нет никакого смысла на них основываться и двигаться дальше.
Особенно это касается рынка Форекс. И вообще финансовых рынков в целом.