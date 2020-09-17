Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая
Данный механизм прекрасно работает
За пару дней - можно за три четыре до отсечки встаем в шорт по инструменту - и получаем чудесный прирост
пример МРСК Волги ао MRKV , дата отсечки 10.06.2019
А покупатели там были в это время?
Отказа ни разу не испытал, к примеру на форексе отсутствие цены , нет связи с сервером и прочие иные шулерские хитрости это норма, на фондовом рынке таких проблем нет.
Имеется ввиду на взрослом фондовом рынке , когда ваши акции как положено в реестре акционеров, вы заноситесь в список - если досидели в бумагах до даты отсечки, фирма продавшая акции имеет ваши данные как акционера, и вы даже можете принимать участие в собрании акционеров.
Вы же не продаете пакет допустим из 51% всех акций компании - в шорт зайти не проблема :-)
Тут просто стратегия подразувевает что данной бумаги у вас нет , иначе нет смысла ее продавать - логично получить дивиденды.
Мой брокер перед отсечкой шлет уведомления, для любителей шортить, о повышенной комиссии как раз на размер дивидендов.
Вот пример:
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что в связи с составлением 11.06.2019г. списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ПАО «ММК» (далее – Эмитент), за заключение Специальных сделок РЕПО, по первой части которых клиенты покупают акции обыкновенные Эмитента (короткие позиции), 11.06.2019г. комиссия Банка будет увеличена на сумму, равную 1,398 руб. (величина дивидендов на одну акцию, объявленная Эмитентом), умноженную на количество ценных бумаг по вышеуказанным Специальным сделкам РЕПО.
Вообще, фигня. Обычно на большинство шортящих акций есть фьючи. Продай фьючи, и живи спокойно. Но тоже есть нюансы в виде бэквордации.
Я читал, ветку про эту стратегию. Получается, что нужен единый счет. Но мне не понятно из чего складывается прибыль. Например у меня куплены акции. Наблюдаю, что фьючерсный контракт стоит дороже базового актива (контанго). Я его продал. А вот что потом? Ждать экспирации? Или не ждать? И получается прибыль от такой сделки будет примерно равна базовой процентной ставке?
Если ждать, то базовой ставке. Если не ждать, закрываемся по бэквордации., если случится.
Понятно. Получается, акций у нас нет, перед отсечкой продаем просто фьючерс, потом его обратно выкупаем.
