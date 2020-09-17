Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 4

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:
Проверил в удаленных: никто ничего не удалял.

Странно, был пост, потом пропал....

 
prostotrader:

Странно, был пост, потом пропал....

Судя по другому форуму, могу предположить, что это сообщение удалил кто-то из админов.

 
Vladimir Karputov:
Проверил в удаленных: никто ничего не удалял.

Ну раз никто не удалял, повторю пост.

Затарился магнитом + Сбера немного прихватил

Считаем "грязную" прибыль (без комиссий биржи и брокера)

(3880000 - 3791000) + (857150-841750) = 104400 руб.

И это гарантированный заработок (как зарплата)

Если "упадут" дивиденты, то плюс (на 1000 акций) 166000 руб.

 
prostotrader:

Считаем "грязную" прибыль (без комиссий биржи и брокера)

(3880000 - 3791000) + (857150-841750) = 104400 руб.

И это гарантированный заработок (как зарплата)

Если "упадут" дивиденты, то плюс (на 1000 акций) 166000 руб.

А давайте посчитаем сколько это в % от депо. Только Магнит.

размер задействованых средств =  3791000 + 1000*715 (размер ГО фьюча) = 4506000руб.

размер "грязной" прибыли = 3880000 - 3791000 = 89000 руб или 1,97% за 85 дней или 1,97/85*365 = 8,48% годовых

если посчитать с учетом налога = 89000*0,87=77430руб прибыль или 1,71% за 85 дней или = 7,37% годовых (Прям как ОФЗ)

и это без учета комиссий брокера и биржи.

 
Volokola:

А давайте посчитаем сколько это в % от депо. Только Магнит.

размер задействованых средств =  3791000 + 1000*715 (размер ГО фьюча) = 4506000руб.

размер "грязной" прибыли = 3880000 - 3791000 = 89000 руб или 1,97% за 85 дней или 1,97/85*365 = 8,48% годовых

если посчитать с учетом налога = 89000*0,87=77430руб прибыль или 1,71% за 85 дней или = 7,37% годовых (Прям как ОФЗ)

и это без учета комиссий брокера и биржи.

Вы не правильно считаете ГО,

ГО берется 10% (если куплен БА) от начального ГО продавца, т.е не 4506000, а 69232 руб.

Плюсы

1. Да, не широко ~7% годовых чистыми, но есть вероятнось поймать дивиденты.

Сегодня, например, за 83 дня до экспирации, процент с учетом всех комиссий больше 7% годовых


2. Ни один банк не даст Вам 7% по вкладу на 3 месяца

3. Вы в любой момет можете обратно взять свои средства

4. Риск такой стратегии = 0

Назовите хоть один минус.

 

Стати, скачок цены по Магниту (~160 руб)

https://www.mql5.com/ru/forum/316605

может говорить о том что будут дивиденты во время жизни 9 фьючерса,

а не инсайд :)....

Магнит (MGNT). Смена гендиректора.
Магнит (MGNT). Смена гендиректора.
  • 2019.06.26
  • www.mql5.com
Всем привет. Сегодня вышла новость о "неожиданной" смене гендиректора Магнита. На текущий момент на этой новости акции прибавили более 4.5...
[Удален]  
prostotrader:

3. Вы в любой момет можете обратно взять свои средства

Назовите хоть один минус.

Наверно, все-таки не в любой. Сейчас, если судить по ликвидационной стоимости, если Вы захотите выйти в кэш, то получите минус.

Однако, безусловно, по тому, что Вы показываете, за 3 месяца доходность хорошая (если поймать дивиденды). Но, чтобы сказать точно, надо самому попробовать.

[Удален]  
prostotrader:

Стати, скачок цены по Магниту (~160 руб)

https://www.mql5.com/ru/forum/316605

может говорить о том что будут дивиденты во время жизни 9 фьючерса,

а не инсайд :)....

Где-то пруфы есть? Или предположение? Просто Магнит итак рекордные (по доходности на акцию) дивиденды недавно выдал. А Вы через 3 месяца уже следующие ожидаете...

 
Alexey Kozitsyn:

Где-то пруфы есть? Или предположение? Просто Магнит итак рекордные (по доходности на акцию) дивиденды недавно выдал. А Вы через 3 месяца уже следующие ожидаете...

Да, смотрите историю, они часто платят в 9 фьючкерс повторно

Добавлено

Да и не только дивиденты играют роль в этой стратегии.

Дело в том, что акции торгуются до 18-40, а фьючерсы до 23-50

очень часто бывают ситуации, года акции закончили торговлю, а

фьючерс резко упал. Т.к (по стратегии) мы продали фьючерсы, следовательно

у нас образовался большой плюс по деньгам, мы покупаем все проданные фьючерсы,

а утром продаем акции. Ведь цена фючерса зависит от цены акции :), а не наоборот

А потом вновь набираем позиции...



 
Alexey Kozitsyn:

Наверно, все-таки не в любой. Сейчас, если судить по ликвидационной стоимости, если Вы захотите выйти в кэш, то получите минус.


Если позиция "простояла" 3-4 дня, то минуса не будет, будет 0

1234567891011...27
Новый комментарий