Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 4
Проверил в удаленных: никто ничего не удалял.
Странно, был пост, потом пропал....
Судя по другому форуму, могу предположить, что это сообщение удалил кто-то из админов.
Ну раз никто не удалял, повторю пост.
Затарился магнитом + Сбера немного прихватил
Считаем "грязную" прибыль (без комиссий биржи и брокера)
(3880000 - 3791000) + (857150-841750) = 104400 руб.
И это гарантированный заработок (как зарплата)
Если "упадут" дивиденты, то плюс (на 1000 акций) 166000 руб.
А давайте посчитаем сколько это в % от депо. Только Магнит.
размер задействованых средств = 3791000 + 1000*715 (размер ГО фьюча) = 4506000руб.
размер "грязной" прибыли = 3880000 - 3791000 = 89000 руб или 1,97% за 85 дней или 1,97/85*365 = 8,48% годовых
если посчитать с учетом налога = 89000*0,87=77430руб прибыль или 1,71% за 85 дней или = 7,37% годовых (Прям как ОФЗ)
и это без учета комиссий брокера и биржи.
Вы не правильно считаете ГО,
ГО берется 10% (если куплен БА) от начального ГО продавца, т.е не 4506000, а 69232 руб.
Плюсы
1. Да, не широко ~7% годовых чистыми, но есть вероятнось поймать дивиденты.
Сегодня, например, за 83 дня до экспирации, процент с учетом всех комиссий больше 7% годовых
2. Ни один банк не даст Вам 7% по вкладу на 3 месяца
3. Вы в любой момет можете обратно взять свои средства
4. Риск такой стратегии = 0
Назовите хоть один минус.
Стати, скачок цены по Магниту (~160 руб)
https://www.mql5.com/ru/forum/316605
может говорить о том что будут дивиденты во время жизни 9 фьючерса,
а не инсайд :)....
Наверно, все-таки не в любой. Сейчас, если судить по ликвидационной стоимости, если Вы захотите выйти в кэш, то получите минус.
Однако, безусловно, по тому, что Вы показываете, за 3 месяца доходность хорошая (если поймать дивиденды). Но, чтобы сказать точно, надо самому попробовать.
Где-то пруфы есть? Или предположение? Просто Магнит итак рекордные (по доходности на акцию) дивиденды недавно выдал. А Вы через 3 месяца уже следующие ожидаете...
Где-то пруфы есть? Или предположение? Просто Магнит итак рекордные (по доходности на акцию) дивиденды недавно выдал. А Вы через 3 месяца уже следующие ожидаете...
Да, смотрите историю, они часто платят в 9 фьючкерс повторно
Добавлено
Да и не только дивиденты играют роль в этой стратегии.
Дело в том, что акции торгуются до 18-40, а фьючерсы до 23-50
очень часто бывают ситуации, года акции закончили торговлю, а
фьючерс резко упал. Т.к (по стратегии) мы продали фьючерсы, следовательно
у нас образовался большой плюс по деньгам, мы покупаем все проданные фьючерсы,
а утром продаем акции. Ведь цена фючерса зависит от цены акции :), а не наоборот
А потом вновь набираем позиции...
Наверно, все-таки не в любой. Сейчас, если судить по ликвидационной стоимости, если Вы захотите выйти в кэш, то получите минус.
Если позиция "простояла" 3-4 дня, то минуса не будет, будет 0