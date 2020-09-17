Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 26
Крышу кладу
Всё лето делают крышу? Там работы недели на 3. Ну пусть на месяц………… Надеюсь вы платите им не по дням.
Вы, вероятно, про короновирус забыли...
Никто не приехал, в том числе мои строители с Западной Украины.
Ну и про отдых не нужно забывать :)
в том числе мои строители с Западной Украины.
Вы, вероятно про короновирус забыли...
))))) Точно, забыл.
Как строители? Порекомендуете?
Отличные строители. Но, к сожалению, я не взял их телефон, который в Украине, а тот который был не работает.
Они так и не приехали, пришлось искать других...
Жалко, если вдруг найдутся, напишите мне, пожалуйста.
Хорошо.
Фото с камеры слежения
Электрический столб дугой, это такой ветер дул?
Камера дешевая
Вот так всегда. На дом денег заработал, а на хорошую камеру не хватает?)))))))))Опять короновирус мешает?)))))))))