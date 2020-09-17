Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 20

Alexey Kozitsyn:

Можете подробнее расписать Ваши действия в случае, если на 6 фьюче не выплатят дивы? Что будете делать с акциями? Будете ли покупать 9 фьючерс? Будете ли выходить на экспирацию по 6 фьючерсу?

Забыл (по VTB-6.20).

Есть еще 3 вариант, если акции припали в цене.

Следовательно, по проданным фьючерсам образовался профит,

продаем фьючерсы.

Ждем дивиденты, получаем, а через неделю продаем акции.

prostotrader:

А зачем ждать дивиденды, если акции после них все равно упадут на величину дивидендов, а мы все равно хотим от них избавиться (хэджа ведь нет уже)?

 
Alexey Kozitsyn:

Как правило, после падения акций после дивидентов, они отрастают приблизительно через неделю.

 
prostotrader:

Тогда нужно просто покупать их после дивидентов. Все равно уже нет хеджа, значит есть риск, и это уже совсем другая стратегия.

Andrey Khatimlianskii:

Вот о том и речь. Зачем ждать дивиденды... не ясно.

 
Alexey Kozitsyn:

Все очень просто.

Акции это не скоропортящийся товар - лежат и приносят дивиденты.

Купил и держи сколько хочешь. Я не ограничен временем.

Да и этот вариант "как крайний случай", ведь куплены акции не на максимуме.

Плюс ВТБ, держателям более 1,5 млн акций даёт привелегии

Торговля на бирже - это, прежде всего, инвестиции, а не скальперская торговля.

Хотите зарабатывать? Тогда научитесь считать и ждать.

prostotrader:

Все эти плюшки - это, конечно, хорошо и замечательно, но мы говорим про конкретную стратегию. Стратегия хеджирующая. А заморозить деньги на неопределенный срок чисто в акциях - это уже инвестирование. Которое сопряжено с рисками. Заработать можно по разному - не спорю. Но тема это уже совсем другая.

Про крайний случай - понял, спасибо.

Добавлено:

По поводу ограничений временем: Вы рассчитываете годовой процент по своей стратегии "Див. хантер". Если Вы становитесь инвестором в акции ВТБ (или любые другие), Вы уже не можете предсказать годовой доход. И будет ли он вообще (даже с учетом дивидендов).

 
Alexey Kozitsyn:

Вы спрашивали что можно сделать, я ответил.

Перебрал все возможные, как мне кажется, варианты

Я буду ждать экспирацию, если не выпадут дивиденты на 6 фьюч.

prostotrader:

Спасибо еще раз, что делитесь опытом. Просто предполагал, что разговор будет вестись про варианты в рамках див. хантера.

 
Alexey Kozitsyn:

Ок

