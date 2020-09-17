Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 20
Можете подробнее расписать Ваши действия в случае, если на 6 фьюче не выплатят дивы? Что будете делать с акциями? Будете ли покупать 9 фьючерс? Будете ли выходить на экспирацию по 6 фьючерсу?
Забыл (по VTB-6.20).
Есть еще 3 вариант, если акции припали в цене.
Следовательно, по проданным фьючерсам образовался профит,
продаем фьючерсы.
Ждем дивиденты, получаем, а через неделю продаем акции.
А зачем ждать дивиденды, если акции после них все равно упадут на величину дивидендов, а мы все равно хотим от них избавиться (хэджа ведь нет уже)?
Как правило, после падения акций после дивидентов, они отрастают приблизительно через неделю.
Тогда нужно просто покупать их после дивидентов. Все равно уже нет хеджа, значит есть риск, и это уже совсем другая стратегия.
Вот о том и речь. Зачем ждать дивиденды... не ясно.
Все очень просто.
Акции это не скоропортящийся товар - лежат и приносят дивиденты.
Купил и держи сколько хочешь. Я не ограничен временем.
Да и этот вариант "как крайний случай", ведь куплены акции не на максимуме.
Плюс ВТБ, держателям более 1,5 млн акций даёт привелегии
Торговля на бирже - это, прежде всего, инвестиции, а не скальперская торговля.
Хотите зарабатывать? Тогда научитесь считать и ждать.
Все эти плюшки - это, конечно, хорошо и замечательно, но мы говорим про конкретную стратегию. Стратегия хеджирующая. А заморозить деньги на неопределенный срок чисто в акциях - это уже инвестирование. Которое сопряжено с рисками. Заработать можно по разному - не спорю. Но тема это уже совсем другая.
Про крайний случай - понял, спасибо.
Добавлено:
По поводу ограничений временем: Вы рассчитываете годовой процент по своей стратегии "Див. хантер". Если Вы становитесь инвестором в акции ВТБ (или любые другие), Вы уже не можете предсказать годовой доход. И будет ли он вообще (даже с учетом дивидендов).
Вы спрашивали что можно сделать, я ответил.
Перебрал все возможные, как мне кажется, варианты
Я буду ждать экспирацию, если не выпадут дивиденты на 6 фьюч.
Спасибо еще раз, что делитесь опытом. Просто предполагал, что разговор будет вестись про варианты в рамках див. хантера.
Ок